Muğlalı kadınlar Ata’ya saygı için Anıtkabir’de

03 Kasım 2022 Perşembe, 14:44

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 84. Ölüm yıldönümü nedeniyle Muğla’nın 13 ilçesinden 246 kadını Atatürk’ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir’e gönderdi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nden 6 otobüsle yola çıkan kadınları Ankara’ya uğurladı.

2 BİN 941 KİŞİ ANITKABİR VE ÇANAKKALE’Yİ ZİYARET ETTİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla’da yaşayan ve Anıtkabir’e gitmemiş kadınlardan seçilen vatandaşları bu yıl da Anıtkabir ve Çanakkale’yi ziyaret etmeleri için gezi düzenledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılından bu yana düzenlenen Anıtkabir ve Çanakkale ziyaretlerine 2 bin 941 kişi katıldı. Muğla’lı kadınlar Anıtkabir ziyaretinde duygusal anlar yaşarken Anıtkabir’in yanı sıra Polatlı’da bulunan Duatepe’de ziyaret edildi.

Muğlalı kadınların Anıtkabir ziyaretinde konuşan Gülşen Koyuncuoğlu, Muğla’nın 13 ilçesinden kadınlarla birlik, beraberlik içerisinde Atatürk’ü ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi ve kendilerine Muğlalılarla bir arada olma ayrıcalığını yaşatarak Anıtkabir’e götüren Başkan Gürün’e teşekkür etti. Ziyarete katılan Ümmühan Gaplı’da ilk defa Anıtkabir’e geldiğini, çok duygulandığını, ağladığını söyledi ve kendilerine böyle bir vatan armağan eden Atatürk’e ne kadar dua, teşekkür etseler az olduğunu belirtti.

BAŞKAN GÜRÜN; ATAMIZI İSTİRAHATGAHINDA ZİYARET EDEN KADINLARIMIZIN YÜZÜNDEKİ GURUR BİZLERE YETER”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir ve Çanakkale’nin mutlaka görülmesi gereken tarihin yaşatıldığı Türk Milleti için çok değerli yerler olduğunu söyledi ve her yıl düzenledikleri bu ziyaretlerin devam edeceğini belirtti. Gürün ayrıca Atatürk’ü ziyaret eden kadınların yüzündeki gururun kendilerine yettiğini belirtirken, “Her 10 Kasım haftasında daha önce hiç Ankara’ya, Ata’mızın ebedi istirahatgahı Anıtkabir’e gitmemiş kadınlarımızı burayı ziyaret etmelerini sağlıyoruz. Kurtuluş Savaşı’mızın önsözü Çanakkale Zaferi’nin yaşandığı topraklara da hemşehrilerimizi gönderiyor, Atalarımızın tarih yazdığı yerleri de görmelerini sağlıyoruz. Bugün bizler var isek, bu topraklarda özgürce, Cumhuriyet ile yaşıyorsak bunu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman şehit ve gazilerimize borçluyuz. Bu nedenle daha önce Anıtkabir’i görmemiş fedakâr kadınlarımızı Ata’sı ile buluşturuyoruz. Dünyada her şey kadının eseridir diyen bir öndere sahibiz. Türkiye Cumhuriyeti yine fedakâr kadınlarımız ve onların yetiştirdiği fikri, irfanı, vicdanı hür nesillerle çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşacak. Bundan 84 yıl önce aramızdan ayrılsa da fikirleri, devrimleri, iki büyük eserim dediği Cumhuriyet ile Atatürk ilelebet yaşayacak” diye konuştu.