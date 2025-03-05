Muğla'nın 3 ilçesinde 'kaçakçılık' operasyonu: 1 tutuklama

Muğla’nın Ortaca, Bodrum ve Dalaman ilçelerinde polis ekipleri tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 1 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın 3 ilçesinde 'kaçakçılık' operasyonu: 1 tutuklama
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İHA
Yayınlanma: 05.03.2025 - 12:00

Muğla’da polis ekipleri kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ortaca, Bodrum ve Dalaman ilçelerinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmalarda; 2 bin 676 adet puro, bin 478 paket sigara sarma kağıdı, 120 paket sigara, 34 adet bandrolsüz alkol, 34 adet tabanca fişeği, 30 adet elektronik sigara, 20 adet elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

1 TUTUKLAMA

6 şüpheli şahsa 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapılırken, 1 şahıs da çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #muğla #kaçak #Kaçakçı #Kaçakçılık

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