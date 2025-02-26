Faaliyetleri deşifre oldu! Muğla'da FETÖ operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Faaliyetleri deşifre oldu! Muğla'da FETÖ operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
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AA
Yayınlanma: 26.02.2025 - 17:10

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin tespitine ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

6 GÖZALTI

Bu kapsamda FETÖ'nün "güncel finans yapılanması" doğrultusunda ilçede faaliyet gösterdiği iddia edilen bir iş yeriyle bağlantılı 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Etiketler: #fetö #muğla #Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı

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