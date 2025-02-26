Faaliyetleri deşifre oldu! Muğla'da FETÖ operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin tespitine ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.
6 GÖZALTI
Bu kapsamda FETÖ'nün "güncel finans yapılanması" doğrultusunda ilçede faaliyet gösterdiği iddia edilen bir iş yeriyle bağlantılı 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: #fetö #muğla #Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı
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