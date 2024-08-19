Muğla'nın Ula ve Yatağan ilçelerindeki orman yangınları kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Aydın Bozdoğan ve İzmir Menderes yangınlarını da tamamen kontrol altına almak için müdahalelerimiz sürüyor" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Ula ve Yatağan ilçelerindeki orman yangınlarının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Yumaklı, sosyal medya hesabından orman yangınlarındaki son duruma ilişkin paylaşım yaptı.
Ekiplerin yangınlara müdahalesinin sürdüğüne işaret eden Yumaklı, "Muğla Ula ve Yatağan'daki yangınlar kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Aydın Bozdoğan ve İzmir Menderes yangınlarını da tamamen kontrol altına almak için müdahalelerimiz sürüyor." ifadelerini kullandı.
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