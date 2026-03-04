Cumhuriyet Gazetesi Logo
Muhabirimiz Engin Deniz İpek de aralarında… Saraçhane davasında 35 genç hakkında beraat kararı!

4.03.2026 14:57:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun 100. gününde Saraçhane’de düzenlenen mitingde gözaltına alınan ve aralarında gazetemiz muhabiri Engin Deniz İpek’in de bulunduğu 35 sanık bugün dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, tüm sanıkların beraatına karar verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 100. gününde Saraçhane'de düzenlenen mitingde gözaltına alınan ve aralarında gazetemiz muhabiri Engin Deniz İpek’in de de yer aldığı 35 kişi “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet” suçlamasıyla dördüncü kez hakim karşısına çıktı.

Duruşma, İstanbul 64. Asliye Ceza Mahkemesi’de görüldü. 

İstanbul 64. Asliye Ceza Mahkemesi, muhabirimiz Engin Deniz İpek’in de aralarında bulunduğu 35 kişinin yargılandığı Saraçhane davasında tüm sanıkların beraatına karar verdi.

