Saraçhane davasında savcı beraat talep etti: Hakim karar için 50 gün erteledi!

İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan eylemlere katılan 7 kişi, “Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet” suçlamasıyla 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada 4. kez hakim karşısına çıktı.

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu ve tüm sanıklar hakkında beraat talep etti ancak hakim 4. kez erteleme kararı verdi.

“SUÇUN UNSURLARI OLUŞMADI”

Savcı mütalaasında, dosyadaki delillerin sanıkların isnat edilen suçu işlediğini ortaya koymadığını belirterek, “suçun yasal unsurlarının oluşmadığı” değerlendirmesinde bulundu. Bu gerekçeyle sanıkların ayrı ayrı beraatine karar verilmesi gerektiğini ifade etti.

KARAR ÇIKMADI

Savcının beraat talebinin ardından mahkeme, karar vermek üzere dosyada inceleme yapılmasına hükmetti. Hakim, duruşmayı 2 Nisan 2026 tarihine, yani yaklaşık 50 gün sonrasına erteledi.