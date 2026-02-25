Muhabirimiz Engin Deniz İpek de aralarında… Saraçhane davasında üçüncü duruşma: Bilirkişi raporu tepki çekti, savcı ceza istedi!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 100. gününde Saraçhane'de düzenlenen mitingde gözaltına alınan ve aralarında gazetemiz muhabiri Engin Deniz İpek’in de de yer aldığı 35 kişi “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet” suçlamasıyla üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

Duruşma, İstanbul 64. Asliye Ceza Mahkemesi’nce salon kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Üçüncü kez hakim karşısına çıkan sanıklar, önceki duruşmalarda yaptıkları savunmaları tekrar ederek beraatlarını talep etti.

“RAPORDA SANIKLARLA EŞLEŞME YAPILAN FOTOĞRAFLAR YANLIŞ”

Bir önceki duruşmanın bugüne ertelenmesine neden olan bilirkişi raporunun dosyaya eklendiğini aktaran avukatlar, raporda sanıklarla eşleşme yapılan fotoğrafların yanlış olduğunu, fotoğrafların eşleşmediğini söyledi. Avukatlar, müvekkilleri olduğu iddia edilen fotoğrafların onlara ait olmadığını aktardı.

KADIN SANIK BİLİRKİŞİ RAPORUNDA “BADEM BIYIKLI” OLARAK TANIMLANMIŞ

Bir sanık avukatı ise bilirkişi raporunun “özensiz” bir şekilde hazırlandığını savunarak, raporda müvekkilinin “badem bıyıklı” olarak tanımlandığını ancak müvekkilinin kadın olduğunu dile getirdi.

“GAZETECİ OLDUĞU İÇİN ALANDAYDI”

Muhabirimiz Engin Deniz İpek’in avukatı Özge Naz Akkaya, bilirkişi raporunda İpek’in sadece alanda bulunduğuna dair bir tespit olduğunu aktardı. Akkaya, ilk duruşmadan itibaren, İpek’in alanda bulunma sebebinin gazetecilik görevini yerine getirmek olduğunu dile getirdi ve beraatını talep etti.

DURUŞMA SAVCISI CEZALANDIRILMALARINI İSTEDİ!

Sanık savunmalarının ve avukat beyanlarının tamamlanmasının ardından duruşma savcısı mütalaasını okudu.

Sanıkların “fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiğini” ve “dağılmamakta ısrar ettiğini” öne süren duruşma savcısı; 35 gencin “suçlarının sabit olduğu” gerekçesiyle ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.

“KOPYALA YAPIŞTIR MÜTALAALARDA İNANILMAZ BİR NOKTAYA GELDİK”

Mütalaaya tepki gösteren avukatlar, “Kopyala yapıştır mütalaalar görüyoruz, inanılmaz bir noktaya geldik. Bu mütalaayı gayri ciddi ve gayri vicdani buluyoruz” dedi.

Avukatlar, bu duruşmada ceza talep eden savcının; bir başka Saraçhane davasında, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması eklenerek dosyası ayrılan ve yaklaşık 2.5 ay tutuklu yargılanan 7 gencin duruşmasında “tutukluluğun devamını” talep eden savcı olduğunu vurguladı.

Hakim, avukatların bu beyanı üzerine “konunun kişiselleştirilmemesi” yönünde uyarıda bulundu.

Savcının mütalaasında “polis fezlekesini kopyaladığını” söyleyen avukatlar, fezlekede yer alan “biz görevlilere yönelik” ifadesinin aynı şekilde mütalaaya kopyala-yapıştır yapıldığını savundu.

“MÜTALAA GERÇEĞE AYKIRI”

Bazı sanıkların miting alanına yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan metro istasyonundan ve onun çevresinden gözaltına alındığını anımsatan avukat Baran Yeltekin, “Haliyle mütalaa gerçeğe aykırı” dedi.

ERTELEME KARARI!

Hakim, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebini kabul etti. Duruşma 4 Mart’a ertelendi.