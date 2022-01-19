Muhalefet, AKP’nin vergi teklifine şerh düştü: "AKP-MHP koalisyonu bu kez gözünü şirketlere çevirdi"

19 Ocak 2022 Çarşamba, 20:20

Muhalefet partileri, şirket hesaplarına kur farkı desteği ve varlıklarını TL'ye dönüştüren kurumlara vergi muafiyeti getiren teklife şerh düştü.

Muhalefet şerhlerinde, “AKP-MHP koalisyonu, yurttaşların ‘kur korumalı TL mevduat hesabı’ adlı finansal ürüne ilgisi olmayınca bu kez gözünü tüzel kişilere, yani şirketlere çevirmiş durumdadır. Çünkü ülkenin dövize ihtiyacı vardır” ve “Milli paramızın kaderi ne yazık ki Amerikan Merkez Bankası’na bırakılmıştır” denildi.

Muhalefet partileri, AKP tarafından hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (BMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen enflasyon muhasebesinin ertelenmesi ve döviz tevdiat hesaplarını bozduracak kurumlara vergi istisnası getirilmesi ile ilgili iki maddelik kanun teklifine şerh düştü.

CHP: İKTİDAR, 128 MİLYAR DOLAR SATIŞINDA DÖVİZ ALANLARI ÖDÜLLENDİRİYOR

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun CHP’li üyeleri Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan imzalı muhalefet şerhinde; kur artışını baskılamak için ‘örtülü faiz artışı’ niteliğinde kur garantili tasarruf mevduat uygulandığına vurgu yapıldı.

Şerhte, teklif için şu değerlendirme yapıldı:

“AK Parti iktidarı, ülkeyi enflasyon girdabına soktuğunu, enflasyonla mücadele stratejisinin çöktüğünü itiraf etmektedir. İktidar, döviz krizinin hala devam ettiğini, kur krizini çözmede başarısız olduğunu beyan etmektedir. Düzenleme, Merkez Bankası’na ait 128 milyar dolarlık rezervin bazı finans cambazlıkları ile kamu bankaları aracılığıyla arka kapıdan satışı sırasında döviz alanlar ile 2016 yılından beri Kredi Garanti Fonu olanakları çerçevesinde dağıtılan kaynakları yağmalayarak almış bulundukları kredileri yatırıma değil döviz alımında kullanılan kesimi ödüllendirici niteliktedir.”

CHP şerhinde, teklifteki mevduat ve katılma hesaplarında bulunan yabancı paraları ve altın hesabı bakiyelerini Türk lirasına çeviren kurumlar vergisi mükelleflerine kur farkı ve faiz gelirleri açısından bazı koşullara uyulması şartıyla vergi istisnası getiren düzenlemenin yasalaşması durumunda, bütçeden ne kadar vergi kaybına neden olacağı yönündeki soruların yanıtlanmadığına dikkat çekildi.

HDP: İKTİDAR ŞİRKETLERİN DÖVİZLERİNE GÖZ KOYDU

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ile İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu imzalı muhalefet şerhinde ise “Bu iki madde için kimler talepkâr olmuş ve tabiri caizse düzenlemenin çıkması için bastırmıştır? Yoksa yine bir yasama kalitesizliğiyle mi karşı karşıyayız? Niçin sadece iki maddelik aceleci bir yasa teklifi hazırlanmıştır” soruları soruldu.

Şerhte, düzenlemenin mükellefler arasında eşitsizliği artıracağına dikkat çekildi. HDP şerhinde, “AKP-MHP koalisyonu, yurttaşların ‘kur korumalı TL mevduat hesabı’ adlı finansal ürüne ilgisi olmayınca bu kez gözünü tüzel kişilere yani şirketlere çevirmiş durumdadır… İktidar şirketlerin dövizlerine göz koymuştur. Çünkü ülkenin dövize ihtiyacı vardır. Fakat mesele, sadece şirketlerin döviz kaynaklarını ‘kur korumalı TL mevduat hesabı’ adlı finansal ürün kapsamına sokarak dövizi stabilize edip bir başarı hikayesi yazmak değildir. Bu düzenleme aynı zamanda şirketlere aba altından sopa göstermektedir. Hükümetin bu uygulamasına katılmayan veya katılmak istemeyen şirketlerin başına neler gelebileceğini tahmin etmek zor değildir” değerlendirmesi yapıldı. HDP şerhinde, ‘kur korumalı TL vadeli mevduatı’ uygulaması “Anayasa’nın ağır ihlali” olarak yorumlandı.

İYİ PARTİ: MİLLİ PARAMIZIN KADERİ AMERİKAN MERKEZ BANKASI’NA BIRAKILDI

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli imzalı İYİ Parti şerhinde ise sorunun kaynağının iktidar olduğu belirtildi. Şerhte, “Tüm uyarılarımıza rağmen yapılan yanlışlardan dönülmemiştir. Döviz kuru çok hızlı şekilde yükselmiş, enflasyon engellenemez hale gelmiştir. Şimdi ise bunların sonuçlarını hafifletebilmek amacıyla arka arkaya düzenlemeler getirilmektedir. Sorunu yaratan AK Parti iktidarının kendisidir. Çözüm için sundukları yeni düzenlemeler ve istisnalar sorunun ortadan kalkmasına fayda sağlamayacaktır” ifadelerine yer verildi. Şerhte, düzenlemenin vergi kaybına yol açacağı ve ucu açık gider oluşacağı uyarısı yapıldı. İYİ Parti, “Hükümetin uyguladığı yanlış politikalar neticesinde ülkemiz 70 sente muhtaç hale getirilmiştir. Çözüm olarak getirilen, Amerikan endeksli, ucu açık faiz garantili Türk lirası mevduat hesabı uygulamasıdır. Bununla milli paramızın kaderi ne yazık ki Amerikan Merkez Bankası’na bırakılmıştır… Zenginden alınan verginin istisna tutulması ile dar gelirli vatandaşlarımız daha çok vergi yükü altında bırakılmakta ve zengin daha çok zengin edilmektedir” şerhi düştü.