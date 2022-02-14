Muhalefet ittifakının '28 Şubat' tercihindeki kritik nokta

14 Şubat 2022 Pazartesi, 04:00

Millet İttifakı partileri ve Gelecek Partisi, DEVA Partisi liderlerinin katılımıyla cumartesi gecesi yapılan toplantıda “bir yola girildi.” Özellikle Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın bu yoldan geri dönmesi, farklı yan yola girmeleri bu aşamadan sonra beklenmiyor. Bu altı partinin nasıl bir çalışma yapacağının ayrıntıları haberlerimizde yer alıyor. Bizim üzerinde durmak istediğimiz nokta, 28 Şubat’ta yapılacak açıklama ve sonraki süreçte seçmen farklılıklarında denge sağlanması olacak.

Bu toplantıdan önce kamuoyunda merak edilen iki soru vardı: Gelecek ve DEVA partileri ittifaka katılacak mı? Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

Hemen başta söyleyelim. Tayyip Erdoğan’ın karşısına kimin aday olarak çıkması gerektiği konusu toplantıda gündeme gelmemiş. Konuştuğumuz herkes “Hiç konuşulmadı” bilgisini verdi. Ancak dikkatler bu noktaya kilitlendiği için toplantının ardından liderler ve parti yetkililerine bu soruyu yeniden sorduk. Bazı partiler ve liderleri şu yaklaşımda: “Şu haliyle Cumhurbaşkanlığı adaylığını şu an en çok Kemal Bey hak ediyor.” İkinci sorumuz da “Gelecek ve DEVA partilerinin bu fikre karşı çıkma olasılığı var mı?” oldu. Bu sorumuza da “Bir itiraz geleceğini sanmıyorum” yanıtını aldık.

"ERDOĞAN’A YARAR"

Aynı soruyu Gelecek Partisi yönetiminde etkili bir isme de sorduk, yanıt şöyle oldu:

“Böyle bir eğilim olabilir. Bu eğilime şu aşamada karşı duruşumuz da olamaz, desteğimiz de olamaz. Bu konu en son masada kararlaştırılacak. Şimdi konuşursak Erdoğan’a yarar.”

Bazı güçlü çıkışlara karşın görünen o ki adaylık konusunu bir süre daha tartışacağız.

Gelelim ittifakın altılı olup olmayacağı konusuna...

Toplantının ardından görüştüğümüz bir lider, izlenimini aktardı.

“Bugün için dahil oldular denemez. Ama koridorun götüreceği yer orası. Gidilecek güzergâh orası yani...”

"BÜYÜK KAZANIM"

Bu konuya Gelecek Partisi’nden gelen değerlendirme ise şöyle:

“Bu toplantı çok önemliydi, büyük kazanım. ‘Güçlendirilmiş parlamenter sistemin gözden geçirilmesi bitmiştir’ denmesi büyük kazanım. Yön belli, güzergâh belli. İstanbul otobanına girmişseniz, İstanbul’a gidersiniz.”

Anlaşılan büyük bir sorun olmazsa, kimse geri dönmeyi düşünmüyor.

Son bir konu daha var. Liderlerin ikinci açıklamayı 28 Şubat’ta yapacak olması. Altılı yapı içerisinde yer alan bazı partiler bu konuya “özel önem” veriyor. Gelecek Partisi, “Açıklamanın 28 Şubat’ta yapılacak olması büyük kazanım. Bu aynı zamanda sembolik” değerlendirmesini yapıyor.

Altılı yapı bir yandan Cumhur İttifakı’ndan kopan “mütedeyyin-muhafazakâr” seçmenden oy almak istiyor. Bazı liderler ise AKP’den oy alalım derken mevcut parti seçmenlerinin tedirgin edilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Bu nedenle 28 Şubat’a kadar komisyonlarda yapılacak çalışmalar ve açıklama önem taşıyor. Seçmen dengesinin kararlara ve açıklamalara yansıması önemli olacak. Bu noktada liderlerin ortak düşüncesini Gelecek Partili yetkili, “İktidarın uygulamalarından sadece toplumda bir kesim değil, muhafazakâr kesim, sol kesim de çok şikâyetçi. Sorunların dayanılmaz olduğu noktada 6 liderin bir araya gelmesi önemli. Bu görüntünün toplumda büyük karşılığı olur” değerlendirmesini yapıyor.