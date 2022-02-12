Muhalefetten tarihi zirve: 6 lider bugün bir araya gelecek
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine 6 muhalefet partisinin liderleri Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu bugün bir araya gelecek.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugün ilk kez bir çalışma yemeğinde buluşacak.
Gözlerin çevrildiği liderlerin "yuvarlak masa" toplantısında ana gündem maddelerinin "güçlendirilmiş parlamenter sistem" çalışması, seçimlere yönelik işbirliği olanakları, seçimin kazanılması halinde "parlamenter sisteme geçiş" süreci planlaması ve cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceği olması bekleniyor.
YUVARLAK MASA OLACAK
Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde “Liderlerin oturma düzeni nasıl olacak” sorusuna da “Hep birlikte bir yuvarlak masanın etrafında otururuz” yanıtını vermişti. Toplantı öncesi Babacan ve Akşener'in özellikle ekonomi konusunda yapılması gerekenleri açıklaması toplantıda ele alınacak yol haritasının detaylarını da ortaya koydu. Akşener, geçtiğimiz gün AKP iktidarının ekonomik politikalarını eleştirerek, “Partili cumhurbaşkanlığı sisteminin tetiklediği ve tarihe Erdoğan krizi olarak geçecek olan bu devlet krizini Türkiye daha fazla taşıyamaz” demişti.
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