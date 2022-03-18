Muhalefet, ‘kütük’ düzenlemesine karşı ‘parmak boyası’ istiyor
AKP ve MHP’nin TBMM’ye sunduğu Seçim Yasası teklifinde seçmen kütüklerine ilişkin “son bir yıl içerisinde sürekli bulunduğu adres dikkate alınacak” düzenlemesi “seçim güvenliği” tartışmasına neden oldu.
Muhalefet cephesi, yasa teklifindeki “seçmen kütükleri” düzenlemesinin “yolsuzluklara kapı aralayacağını” düşünüyor.
Daha önceki seçimlerde pek çok kez “mükerrer oy kullanıldığına” işaret edilirken özellikle AKP’nin yaptığı düzenlemelerin bu “usulsüzlüklere yol açacağı” belirtiliyor. Geçmişte “bazı seçmenlerin ikamet kayıtlarının değiştirildiği” iddialarının gündeme geldiği, bazı adreslerde ise “orada yaşamayan seçmenlerin listelere eklendiği” şeklinde pek çok itirazın kayıt altına alındığının da altı çiziliyor.
Teklifteki “son bir yıl içerisinde sürekli bulunduğu adres dikkate alınacak, atama nedeniyle yer değişikliği ise bu uygulamadan istisna tutulacak” düzenlemesine dikkat çeken muhalefet kanadı, “bu durumun 2023 seçimlerinde de şaibelere yol açacağını” düşünüyor. Oy kullanan seçmenler için “parmak boyası” uygulamasının gelmesi gerektiğini vurgulayan muhalefet, “bu yöntemin sandıkta ve listelerde yapılacak usulsüzlükleri de engelleyeceğini” kaydediyor.
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp de “parmak boyası” uygulamasının yeniden getirilmesi gerektiğine dikkat çekerek “Önümüzdeki ilk seçimlerde seçim güvenliği için parmak boyası geri getirilmeli diyoruz. Seçimlerde parmak boyası işlemine kim karşı çıkıyorsa sandıkta hile yapmak, oy çalmak isteyen odur” değerlendirmesini yaptı. l ANKARA
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