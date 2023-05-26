2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Muhalefet liderlerinin eşlerinden 'sandık' çağrısı!

İkinci tura 2 gün kala Selvi Kılıçdaroğlu, Zeynep Babacan, Hatice Uysal, Nursen Yavaş ve Dilek İmamoğlu 'sandığa sahip çıkma' mesajı verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2023 - 17:40
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Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna 2 gün kala, muhalefet liderlerinin eşlerinden 'sandık' çağrısı geldi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, çağrı videosunu Twitter hesabından paylaştı.

"SANDIĞA SAHİP ÇIKALIM"

Selvi Kılıçdaroğlu, çağrı videosunu şu ifadelerle paylaşt:

"Sevgili kadınlar, hepimizin özgürce ve güven içinde yaşayabileceği bir ülke için oy verelim ve sandığa sahip çıkalım."

Videoda; Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın eşi Zeynep Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın eşi Hatice Uysal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu 'sandığa sahip çıkma' mesajı verdi.


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