Muhalefet milletvekillerinden Seçim Yasası teklifi için ‘anayasaya aykırı’ önergesi
TBMM Anayasa Komisyonu’nda Seçim Yasası teklifi görüşüldü. Muhalefet milletvekilleri “teklifin anayasaya aykırılık içerdiği” gerekçesiyle önergeler verdi.
AKP ve MHP’nin hazırladığı 15 maddelik Seçim Yasası teklifi, TBMM Anayasa Komisyonu’nda görüşüldü. Maddelerin tümü üzerindeki görüşmelerde, muhalefet milletvekilleri “teklifin anayasaya aykırılık içerdiği” gerekçesiyle önergeler verdi. Teklifin “2017’deki anayasa değişikliğine” aykırı olduğunu dile getiren CHP’li İbrahim Kaboğlu, “Partiler eşit yarışmıyor. Şu andaki durum anayasaya aykırılık oluşturuyor” dedi.
CHP’li Muharrem Erkek ise “Kişi, parti, devlet birleşmesinin sonuçları. Seçimlerde siyasi partiler yarışır. Devlet yarışır mı? Devleti taraf yapıyorsunuz. Bu devleti çürütmektir. Cumhurbaşkanı uçağı ile gidecek, valiler karşılayacak. Bu teklif yürürlüğe girerse siyaset tarihine kara leke olarak geçecek” dedi.
HDP’li Meral Danış Beştaş barajın Kürtler için konulduğunu iddia ederken MHP’li Feti Yıldız yüzde 10 seçim barajının 12 Eylül döneminde getirildiğini belirtti. Öte yandan Yıldız ile CHP’li Ali Mahir Başarır arasında “evladım” tartışması yaşandı.
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