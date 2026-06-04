Muhalefet partileri Doruk Madencilik işçilerinin yanında... Özgür Özel konuştu: Doruk Madencilik işçileri bu parayı kamuoyu desteğiyle alacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, hükümet ve şirket temsilcilerinin verdiği sözleri tutmaması üzerine holding önünde eylemlerini sürdüren Doruk Madencilik işçileriyle bir araya geldi.

DEM Parti, TİP, İYİ Parti, Zafer Partisi, TKP ve EMEP de maden işçilerine destek veriyor.

Burada yaptığı açıklamada CHP lideri Özel, “Doruk Madencilik işçilerinin; Bağımsız Maden-İş’te örgütlenen, sesini yükselten arkadaşların mücadelesini hep birlikte uzun süredir takip ediyoruz. Bugün buraya, bu saate madenciler çağrı yaptılar. Biz de onların sesini hem duymak, hem de duyurmak için buraya geldik. Çok sayıda siyasi partinin değerli yöneticileri, başkanları burada ve gün boyunca burada açıklamalar olacak” dedi.

“ÜÇ BAKAN KEFİL OLDU, VERİLEN SÖZ TUTULMADI”

Özel, şöyle devam etti:

“Ben çok kısaca durmuş şöyle özetlemek isterim. Bağımsız Maden-İş bizim Soma’da hakkı verilmeyen, hakkı yenilen, kazadan sonra hayatta kalanların işten çıkarılması ve verilen sözlerin tutulmaması üzerine ilk örgütlenmeyi yaptığı. Hepiniz takip ettiniz. Somalı madencilerin hakkını almak için buraya defalarca yürüdüler, yalınayak yürüdüler. Kurucu başkanları trafik kazasında öldü; Tahir Çetin, hayatını kaybetti. Şimdi de Doruk Madencilik’teki 180 emekçi için mücadele ediyorlar.

Biliyorsunuz Doruk Madencilik, iktidar tarafından kayrılan, iktidara çok yakın bir şirket olan Yıldızlar Holding’in işlettiği bir maden. Bu maden şirketinin 2 bin 600 maden ruhsatı cebinde. Devletten dünya kadar teşvik alıyor, kredi alıyor. Ama doğum yardımını bile ya da kaza geçirmiş bir madenciye ödenecek parayı bile alıp da o parayı zimmetine geçiren, madenciye hakkını vermeyen, yıllardır - aylardır ödemediğim maaşlarla 180 madenciye 160 milyon lira borcu olan bir şirket.

Doruk Madencilik işçileri Beypazarı’ndan kalktılar bir ay önce, nisan ayının ikinci yarısında ve Ankara’ya yürüdüler, yalınayak yürüdüler. Seslerini duyurdular, Meclis’e geldiler. Ankara’da parklarda yattılar, sabahladılar. 28 Nisan günü bu arkadaşlarımıza devlet söz verdi. Üç bakan kefil oldu. Dediler ki ‘Gidin, 15 Mayıs günü bütün alacaklarınız yatacak. Biz kefiliz.’ Şimdi haziran ayındayız. 15 Mayıs’ın üzerinden neredeyse üç hafta geçti, yatan bir para yok. Madencileri yine Beypazarı’ndan bu yana sokmuyorlar.

“MADENCİLER PARALARINI KAMUOYU DESTEĞİYLE ALACAK”

Bugün buraya çağrı yapılınca bir yalan haber dolaşıma girdi. ‘Paralar yattı, anlaşma oldu’ diye. Yolda gelirken Bağımsız Maden-İş Başkanı Sayın Gökay Çakır’ı aradım, kendisiyle konuştum. ‘Yatan bir para yok. Öyle bir haber uçuşturuluyor. Biz paramızı alana kadar buradayız, mücadeleyi sürdürüyoruz’ diyorlar. Şu anda kamuoyunda buraya yapılan çağrıyı işte zayıflatmak için anlaşmışlar gibi bir şey için numara yapıyorlarsa, hiçbirimizi kandıramazlar. Madencileri kandıramazlar.

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak buradayız, Türkiye İşçi Partisi burada, DEM Parti burada, TKP’yi gördüm, EMEP burada, İYİ Parti’nin değerli milletvekilleri burada. Hep birlikte biz bu alın terinin karşılığı alınana kadar mücadeleye destek vereceğiz. Kamuoyu desteği olursa bu para alınacak. Şunu unutmayın, 1 Mayıs konuşmasında Erdoğan ‘Madencilerin paralarını ödedik’ dedi. Bakın onların söylediği yalan 20 televizyonda birden bütün Türkiye’ye yayılıyor.

Ama gerçeklik; madenciler hakkını almadı, verilen söz tutulmadı, halen daha da yatan bir para yok. Seslerini duyurmak için buraya gelmek istiyorlar. 105 madenci abluka altında şu anda orada. Buraya çeşitli yollarla dün tek başına ulaşabilen madenci arkadaşlarımız, 36 kişi de burada SSS Yıldızlar Holding’in kapısının önünde alınlarının terinin karşılığını istiyorlar.

Son sözüm şudur: Son kuruş ödenene, haklarını alana kadar hepimiz madencilerin arkasındayız. Bütün vatandaşlarımıza söylüyoruz: Bayram öncesi onlara geri adımı, onların onurlu mücadelesine sizlerin yürekten verdiğiniz destek attırmıştı. Doruk Madencilik işçileri bu parayı da alacaksa kamuoyu desteğiyle alacak. Herkes emeğin, emekçinin ve madencinin arkasında dursun. Teşekkür ediyorum.”

"MUTLAK YOKSULLUĞUN NASIL DEVAM ETTİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Özel'in yanı sıra diğer siyasi partilerin temsilcileri de konuşmalarda bulundu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, mutlak butlan kararına dikkat çekerek, "Mutlak yoksulluğun, mutlak hukuksuzluğun nasıl devam ettiğini görüyoruz. Esasen siyasete yapılan anti-demokratik müdahalelerin temelinde, yaşanan mutlak yoksulluğu, mutlak adaletsizliği iktidarın unutturma çabaları büyük rol oynamaktadır. Muhalefeti çalışamaz hale getirerek Türk halkının, sömürülen, ezilen Türk halkının haklarını savunamaz hale getirmeye çalışıyorlar. Görüyorsunuz ki bunda başarısız oluyorlar ve olmaya devam edecekler. Türk halkının yanında, işçinin yanında, çiftçinin yanında olmaya ve haklarını savunmaya devam edeceğiz" dedi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, "Mesele sadece Beypazarı değil. Bu holdinge bağlı Türkiye'nin her yerinde aynı sorunlar var. Ödenmeyen maaşlar ve haklar var" ifadelerini kullandı.

"BU ÜLKE EMEK CEHENNEMİ"

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise şöyle konuştu:

"Madenci arkadaşlarımızın açıklamaları, meseleyi bütün çıplaklığıyla ortaya koymaktadır. Kendilerinin bu mücadeleleri hepimiz için çok önemli bir mücadeledir. Onların sesi hem Doruk Madencilik işçilerinin sesidir hem de Türkiye'de acımasız bir şekilde sömürülen tüm maden işçilerinin sesidir. Bu ülke bir emek cehennemidir. Tüm işçileri, emekçileri dayanışmaya, mücadeleye davet ediyoruz."

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, şunları söyledi:

"Yıllardır 'Türkiye Yüzyılı' diye kepazeliği pazarlamaya çalışıyorlar. Şu manzara aslında bunların 'Türkiye Yüzyılı'nın bir göstergesidir. Bu holding bir yandaş holdingdir. Bu holdinge verilen maden ruhsatı sayısı, AKP iktidara gelmeden, bütün Cumhuriyet döneminde verilmiş maden ruhsatı sayısından daha fazladır. Bu şirket arkasına almış olduğu Saray gücüyle milletin hakkını hukukunu sömürmeye devam etmektedir."

📌Doruk Madencilik işçileri bugün saat 12.00 için Yıldızlar SSS Holding önüne çağrı yaptı



"Ne yapalım kendimizi burada yakalım mı? Çocuklarımız bayrama aç girdi. Ayakkabı alamadılar. Elbise alamadılar. Yeter!" pic.twitter.com/QXNdtDZwEu — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) June 4, 2026

NE OLMUŞTU?

Doruk Madencilik işçileri, Yıldızlar SSS Holding'in bakanlık nezdinde verdiği sözleri tutmaması üzerine yeniden eyleme başlamıştı.

Ödenmeyen ücretleri, fazla mesai alacakları ve tazminat hakları için 12 Nisan 2026'da mücadeleye başlayan Doruk Madencilik işçileri, 3 bakanlığın araya girmesi ve Yıldızlar SSS Holding'in ödeme sözü vermesi sebebiyle 28 Nisan 2026'da eylemlerini sonlandırmıştı.

Anlaşma maddelerinde tüm ödemelerin 15 Mayıs 2026'ya kadar ödenmesi kararlaştırılmıştı. Ancak işçilerden edinilen son bilgilere göre, holding ödemesi gereken paranın sadece bir kısmını ödemişti. Bunun üzerine Bağımsız Maden İş sendikası ve işçiler yaptığı duyuruyla 1 Haziran'da yeniden direnişe başlayacağını bildirmişti.