Ankara'da Doruk Madencilik işçileri Yıldızlar SSS Holding önüne çağrı yaptı: Polis ablukası

Doruk Madencilik işçileri, Yıldızlar SSS Holding'in bakanlık nezdinde verdiği sözleri tutmaması üzerine yeniden eyleme başladı.

Ödenmeyen ücretleri, fazla mesai alacakları ve tazminat hakları için 12 Nisan 2026'da mücadeleye başlayan Doruk Madencilik işçileri, 3 bakanlığın araya girmesi ve Yıldızlar SSS Holding'in ödeme sözü vermesi sebebiyle 28 Nisan 2026'da eylemlerini sonlandırdı.

Anlaşma maddelerinde tüm ödemelerin 15 Mayıs 2026'ya kadar ödenmesi kararlaştırıldı. Ancak işçilerden edinilen son bilgilere göre, holding ödemesi gereken paranın sadece bir kısmını ödedi. Bunun üzerine Bağımsız Maden İş sendikası ve işçiler yaptığı duyuruyla 1 Haziran'da yeniden direnişe başlayacağını bildirdi.

Doruk Madencilik işçileri direnişe devam ediyor...



Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır:



“Biz yürüyeceğiz. Bu barikatların bize değil holdinglere kurulması gerekir.” pic.twitter.com/Q58dR82Cgp — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) June 4, 2026

"TÜM TÜRKİYE BİLİYOR"

Bu kapsamda Bağımsız Maden İş Sendikası, bugün saat 12.00'de Yıldızlar SSS Holding'in önüne çağrı yaptı. Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, haklı olduklarını, üç bakanlığın anlaşmaya garantör olduğunu söyledi.

İşçilerin tüm Türkiye’nin gözünde haklı olduğunu ifade eden Çakır, 12.00’de holding önünde olacaklarını duyurdu. "Üç bakanın önünde söz verdi patron. Bu işçilerin haklı olduğunu tüm Türkiye biliyor. Ama bizim önümüze bariyerler kuruluyor. Bu bariyerler patrona kurulmalı" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özgür Özel'in de bugün Ankara'da işçilerin eylemine katılması bekleniyor.

MADENCİLERE ABLUKA

Sendika, madencilerin polis ablukasına alındığı bilgisini sosyal medyadan paylaştı.

Çakır, “Bu ülkede bu işçileri bu hale siz getirdiniz. Siyasetçiler, patronlar kadar, sarı sendikaların suçu da az değildir. Biz 301’imizi kaybettiğimizde de o kadar suçluydunuz" ifadelerini kaydetti.