Ücretlerini isteyen madencilere polis müdahalesi: Bir işçiye tokat atıldığı görüntülendi

Bağımsız Maden İş Sendikası'nda örgütlü Özşen Madencilik işçileri, yaklaşık 3 aydır ödenmeyen ücretleri nedeniyle başlattıkları direnişin 15'inci gününde Tekirdağ'daki Kiremitçiler Grup ofisine yürüyüş düzenledi.

Tekirdağ Namık Kemal Yaypet Dinlenme Tesisleri'nden başlayan yürüyüşte işçiler, firma sahibi Kiremitçiler'in Süleymanpaşa'daki ofisine ulaşmayı hedefledi.

POLİS VE JANDARMA MÜDAHALESİ

Yürüyüş sırasında işçilerin önü çok sayıda kez polis ve jandarma ekipleri tarafından kesildi. İşçilerin paylaştığı görüntülerde bir çevik kuvvet polisinin bir madenciye tokat attığı görüldü.

Tekirdağ'da, 3 aydır ödenmeyen ücretleri için işverenin ofisine yürüyüş başlatan Özşen Madencilik işçilerine polis ve jandarma müdahale etti. İşçilerin paylaştığı görüntülerde bir çevik kuvvet polisinin maden işçisine tokat attığı anlar dikkat çekti pic.twitter.com/PXXRg0YhD3 — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) June 3, 2026

Müdahalelere rağmen yürüyüşlerini sürdüren işçiler, zaman zaman polis ablukasını aşarak ilerlemeye devam etti.

"HAKLARIMIZI ALMADAN DÖNMEYECEĞİZ"

Baretlerini yere vurarak tepki gösteren madenciler, "Zafer direnen madencinin olacak", "Direne direne kazanacağız" sloganları attı.

İşçiler, haklarını alana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, "Haklarımızı almadan bu yoldan dönmeyeceğiz. Gerekirse rotamızı Ankara'ya çevireceğiz" açıklamasında bulundu.

21 İŞÇİ İŞTEN ÇIKARILDI

Bağımsız Maden İş'in aktardığına göre, işçiler 20 Mayıs'ta ücretlerinin ödenmesi talebiyle eylemlere başladı. Sendika, eylemlerin ardından Kiremitçiler Grup'a bağlı Özşen Madencilik'in 21 işçiyi tazminatsız işten çıkardığını öne sürdü.

Ayrıca işçilere 2 Haziran'da gönderilen mesajlarda, mesaiye dönmemeleri halinde işten çıkarılacaklarının bildirildiği belirtildi.

SENDİKA: "BU CÜRETİ TANIYORUZ, KORKMUYORUZ"

Bağımsız Maden İş Sendikası yaptığı açıklamada, işverenin işçileri açlık ve işsizlikle tehdit ettiğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Her gün helalleşerek yeraltına giren madencileri işsizlikle, açlıkla tehdit etmek sizlere hiçbir şey kazandırmayacaktır. Maaşını isteyen, işten kaçınma hakkını kullanan madencileri toplu mesajlarla tehdit ediyorlar. Bu cüreti tanıyoruz, korkmuyoruz. Hakkımızı almadan bir adım geri atmayacağız."