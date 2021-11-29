Muhalefetin 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'i hazır
Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem konusunda ortak çalışma yürüten 6 siyasi partinin temsilcileri, bu hafta son toplantılarını yapıp ortak metni hazır hale getirecek. Ön mutabakat metnine göre, seçim barajı yüzde 10'dan yüzde 3'e düşürülüyor. Cumhurbaşkanı 7 yıllık süreyle tek dönem için seçilecek, tarafsız olacak ve aktif siyasete de dönemeyecek.
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ile DEVA Partisi yetkililerinin yürüttükleri ortak çalışma kapsamında devam eden toplantıların sonuncusu yarın yapılacak. Bu toplantı sonrası hazırlanacak ortak mutabakat metni genel başkanlara sunulacak.
Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; 6 partinin anlaşma sağladığı ‘Cumhurbaşkanı niteliği ve seçimi' maddesi ile önemli değişiklikler getiriliyor. Buna göre Cumhurbaşkanı milletin ve ülkenin bütünlüğünü temsil edecek, yetkileri de sınırlı ve tarafsız olacak. Seçildiği gün varsa partisi ile ilişiği kesilecek. 7 yıllık süreyle tek dönem için seçilecek. Görevini tamamladığında aktif siyasete dönemeyecek, milletvekili de olamayacak.
TORBA YASA KALKIYOR
Yeni sitemde TBMM'de Bakanlara yönelik gensoru müessesesi de yeniden oluşturulacak. Torba yasa kaldırılacak. Siyasi partilere hazine yardımı da seçimde yüzde 1 oyu geçen tüm partilere verilecek.
Uzlaşılan metinde yargı bağımsızlığı ve hakimlik teminatı sağlanacak, adli kolluk teşkilatı kurulacak, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ikiye bölünecek. AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayan hakimlerin bu tutumları sicillerine işlenecek ve terfi ve tayinlerinde bunun etkisi olacak.
Video Haberler
- Yurttaşın hali perişan
- Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı
- Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi
- Lodos çatıyı uçurdu
- Yargıdaki çürümeyi tek tek anlattı
- Cem Küçük'ten Almanya'da emeklilik çıkışı
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
- İzmir'de yarım gevrek satışı başladı
- Soylu, CHP'li Mahir Başarır'a neler söyledi?
En Çok Okunan Haberler
- Kavgaya Türkeş'in ailesi de dahil oldu
- Bir parti daha Millet İttifakı'na katılıyor!
- Okulların tatil edildiği il sayısı artıyor
- Canlı yayında sert tartışma
- Dolarda Omicron varyantı etkisi
- CHP'li başkan trafik kazasında hayatını kaybetti
- Eski MİT'çinin CIA'e gönderdiği mesajlar
- Erdoğan'ın hedefinde Kılıçdaroğlu var
- İstanbul'u lodos vurdu
- Milyoner'e damga vuran 'TDK' sorusu