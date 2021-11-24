Demirtaş'tan muhalefete ortak miting çağrısı: Bugün değilse ne zaman?

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, muhalefete ortak miting yaparak hükümeti istifaya davet etmeleri için çağrı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
24 Kasım 2021 Çarşamba, 09:31
Demirtaş'tan muhalefete ortak miting çağrısı: Bugün değilse ne zaman?
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HDP''nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı bir açıklamayla muhalefete seslendi.

Muhalefeti yedi bölgede yedi ortak miting yapmaya çağıran Demirtaş, partilerin genel başkanlarına "Önünde bir engel mi var" diye sordu.

Demirtaş'ın mesajı şöyle: 



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