Demirtaş'tan muhalefete ortak miting çağrısı: Bugün değilse ne zaman?

24 Kasım 2021 Çarşamba, 09:31

HDP''nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı bir açıklamayla muhalefete seslendi.

Muhalefeti yedi bölgede yedi ortak miting yapmaya çağıran Demirtaş, partilerin genel başkanlarına "Önünde bir engel mi var" diye sordu.

Demirtaş'ın mesajı şöyle:

"Hiç değilse Meclis'te temsil edilen muhalefet partilerinin genel başkanlarının, ortak bir basın toplantısıyla hükümeti istifaya çağırmalarının ve yedi bölgede yedi ortak miting yaparak halkla birlikte derhal seçim istemelerinin önünde bir engel mi var? Bugün değilse ne zaman?" — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) November 24, 2021



