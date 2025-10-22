Muhalefetin soru önergeleri yanıtsız kaldı: ‘Nadir elementleri dışişlerine sorun’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman’ı kapsayan körfez turuna çıkarken daha önce ABD’ye yaptığı ziyaretle ilgili Meclis’te muhalefetin verdiği soru önergesi yanıtsız kaldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, içerisinde nadir toprak elementleri konusunda ABD ile görüşme yapılıp yapılmadığı sorusunun da yer aldığı CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca’nın önergesine yanıt vermek yerine başta dışişleri olmak üzere diğer bakanlıkları adres gösterdi.

DEVA Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık’ın sorduğu Katar ile imzalanan anlaşma konusunda da bilgi verilmek yerine Ticaret Bakanlığı’na yönlendirme yapıldı.