Muhalefetin sorusu Mustafa Varank’ı ‘kızdırdı...’

12 Şubat 2022 Cumartesi, 02:00

DEVA Partili Yeneroğlu, Bakan Varank’ın katıldığı tüplü dalış etkinliği ile ilgili iddiaları TBMM gündemine taşımış ve Varank’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti. Yeneroğlu, önergesinde, Tunceli Ovacık’ta bulunan ve terörle mücadele operasyonlarında kullanılan bir askeri helikopterin o gün “Varank için tahsis edildiği, helikopterin Ovacık’tan havalanarak Varank’ı Sivas’tan aldığı, sonra Gürün’e götürdüğü, Varank’ın da burada tüplü dalış etkinliğini gerçekleştirdiği ve bu sırada helikopterin kendisini beklediğini” belirtti. Dalış bittikten sonra da helikopterin Varank’ı yeniden Sivas’a bıraktığı ve boş olarak görev yeri olan Ovacık’a döndüğünün iddia edildiğini belirten Yeneroğlu, Varank’tan, “Sanayi Bakanlığı’nın görev alanı içerisinde tüplü dalış faaliyeti yer almakta mıdır? Tüplü dalışa giderken terörle mücadelede kullanılan askeri bir helikopter ile ulaşım sağladınız mı?” sorularına yanıt istedi.

‘KALKINMAYI’ ÖNE SÜRDÜ

Bakan Varank’ın Yeneroğlu’nun önergesine verdiği yanıt ise dikkat çekti. Önergenin yanıtında Yeneroğlu ile ilgili sert ifadeler kullandığı da görülen Varank, 10 Temmuz 2021’de, Sivas’ta yoğun bir program gerçekleştirdiklerini, günün son programı kapsamında Sivas’ın önemli turizm alanlarından olan ve 4 milyon liralık yatırımla tamamlanan Gürün ilçesindeki Gökpınar Gölü Doğal Yaşam Parkı’nın açılışını gerçekleştirdiklerini ifade etti. 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkındaki, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde; bölgesel kalkınmadan tek sorumlu bakanlığın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olduğunu söyleyen Varank, şu savunmayı yaparken, Yeneroğlu’nu da hedef aldı:

“Bölgesel kalkınmadan sorumlu bakan olarak Göle, önerge sahibinin iddia ettiği gibi bir hobi ziyareti değil, tüm il protokolü eşliğinde hükümetimizin yatırımının resmi açılışını yapmak ve tanıtım faaliyetine katılmak için resmi ziyarette bulundum. Hobi kelimesinin manası kişinin işi, meslek çalışması, asıl uğraşı dışında, dinlendirici iş olarak yaptığı, oyalayıcı alışkanlıklar demektir. Hayatının hiçbir devresinde böyle bir kıyafet giyip dalış yapmamış, akşam vakti 11 derecelik suya girmeyi kabul etmiş bir bakana, dalış hobisi var yakıştırması yapmak büyük bir iftiradır.”

‘ART NİYETLİ ÖNERGE’

“Art niyetli bir önerge olduğunu” da iddia eden Varank’ın, “Önerge sahibinin genel başkanına (Ali Babacan), geçmişte yürüttüğü Başbakan Yardımcılığı ve bakanlık görevleri esnasında uygulanan protokol nizamları ne ise aynısı bu program kapsamında uygulanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin bir bakanı resmi ziyaret için bir ilde bulunduğunda, tüm tedbirleri almak valinin ve emniyet birimlerinin görevidir. Bu kapsamda il protokolüyle birlikte Gürün’e ulaşımda valilik koordinasyonunda hareket edilmiştir. Ziyaret esnasında TSK’ye ait terörle mücadelede görevli bir helikopter kullanıldığı, dalış hobisi için bu helikopterin görevinden alıkonulduğu iddiası alçakça bir iftiradır” ifadeleri de dikkat çekti. Ziyarette TSK envanterine kayıtlı bir helikopter ya da herhangi başkaca bir görevi varken, o görevi aksatacak şekilde devlete ait bir aracın kullanılmadığını savunan Varank, “Ziyaret esnasında bölgede herhangi bir terörle mücadele operasyonu da icra edilmemiştir. Bir iftira ve dedikoduya alet olan önerge sahibinin, şahsımı böyle alçakça bir iftiranın hedefi haline getirmesi ne kadar küçük düştüklerinin bir göstergesidir”dedi.

Varank ayrıca önergenin yanıtıda Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Tuğgeneral Numan Yöner’den aldığı ve “Belirtilen tarihler arasında bakanlığımız tarafından herhangi bir askeri ulaştırma vasıtası tahsis edilmemiştir” yazılı yanıtı da ekledi.