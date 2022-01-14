Şahan Gökbakar'dan Bakan Varank'a yanıt: 'İşimizin fikrimizle bir alakası yok'

14 Ocak 2022 Cuma, 16:59

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın geçtiğimiz günlerde, yangın söndürme araçlarına ilişkin ihale sürecini başlattığı duyurusuna ilişkin Şahan Gökbakar'ın, "Orman yangını ihale sürecini mi bekleyecek?" yorumuna tepki göstermişti.

Sosyal medya hesabından Gökbakar'a yanıt veren Varank, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Orman yangınlarıyla mücadele uzmanı Sn. Şahan Gökbakar keşke uzay ve havacılık endüstrisi alanında da biraz uzmanlaşsaymış. Orman yangını, resmi üretim programı açıklanmamış, ne zaman teslim edileceği belli olmayan, daha bir tane bile seri üretimi yapılmamış uçağı mı bekleyecek?"

GÖKBAKAR'DAN YANIT GELDİ

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, son olarak Bakanın sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınla yanıt verdi. Gökbakar, "Benim gibi sadece insan olan, bu ülkeyi seven, kafasını bu ülke için yoran, hiç bir siyasi partiye yakınlığı olmayan pek çok kişi var. Görüşümün, dünyadaki varlığımın uyuştuğu bir siyasi parti yok. Ne o tarafım, ne bu tarafım. Normal bir insanım" dedi.

"İŞİMİZİN FİKRİMİZLE ALAKASI YOK"

Gökabakar, sözlerine şöyle devam etti:

"Çeşitli ifikirleri, duyguları olan bir insanım. Bazı konularda farklı, bazı konularda benzer düşünüyoruz. Böyle bir insanım. İnsanlar yaşadıkları ülkede meydana gelen konularla ilgili fikir sahibi olabilirler. Yaptıkları meslek bunu belirleyemez. 'Sanatçısın fikrini söyleme' ile 'Diş hekimisin fikrini söyleme' demek arasında hiçbir fark yok. Herkes fikrini söylesin. İşimizin fikrimizle bir alakası yok."

"BEN BU KADAR BULDUM"

"Ben orman mücadele uzmanı falan değilim. Bana öyle bir sıfatta bulunmuş Sayın Varank, öyle bir uzmanlık alanım yok. Öyle de anılmak istemem. Araştırdım sadece" diyen Gökbakar, şu ifadeleri kullandı:

"Daha iyi uçaklar vardır, günceli vardır siz değerli Bakanlar onu bakacaksınız. Ben bu kadar buldum. 6 ay oldu ya yangınlarla ilgili, bu uçaklarla ilgili bir çalışma yapılsaydı. Ya da yapıldıysa açıklansın. Bir 6 ay daha kaldı havaların ısınmasına. Geçen seneye göre belki daha az olur yangınlar bilemeyeceğim. Ama bunun için de bir önlem alınmalı. Bana kızsanız da, eleştirseniz de ben bunu söyleyeceğim. Yangın filosu kurmalıyız."

NE OLMUŞTU?

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2022 yılında orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla, 5 adet amfibik uçak, 5 adet büyük tanker uçak, 10 adet küçük tanker uçak ve 55 helikopterden oluşacak hava gücü için ihale sürecinin Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatıldığını açıklamıştı.

Bakanlığın açıklamasına ilişkin sosyal medya hesabından yanıt veren Gökbakar ise, "Cevap gelmiş. Maalesef yeterli değil. Orman yangını ihale sürecini mi bekleyecek? 6 ay geçmiş hâlâ ihale yapacağız vs..! Ayrıca bu ihale yapılacak bir iş değil çünkü zaten uçak tipi ve üreticisi belli. VikingAir 515 modeli. 30-35 milyon dolar bedeli. 6130 lt atıyor. 12 saniyede denizden su alıyor" ifadelerini kullanmıştı.