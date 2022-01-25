Bakan Varank, kesintinin sorumlusunu buldu: Muhalefet projelerimizi engellemeseydi...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, doğalgaz arzından yaşanan kesintiyle ilgili olarak muhalefeti sorumlu tuttu. Varank, "Türkiye’ye FSRU LNG terminali kazandırmak için 2 yıldır mücadele veriyoruz. Biz o terminali devreye alsaydık, belki de bugün İran sorununu hiç yaşamamış olacaktık" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Polatlı Organize Sanayi Bölgesi’nde düzenlenen KontrolMatik Teknoloji Lityum Demir Fosfat Batarya Fabrikası temel atma törenine katıldı.
Törende yaptığı konuşmada, doğalgaz arzındaki İran kaynaklı kesinti konusunu ele alan Bakan Varank, şunları söyledi:
“Maalesef bu durum kısa süreliğine de olsa sanayi tesislerinde doğalgaz ve elektrik kısıtlamalarına yol açıyor. Bu kesintilerden herkes nasibini alsın gibi eşitlikçi görünen ama aslında adil olmayan bir görüşü de elbette dile getirenler de var. Ancak, takdir edersiniz ki kışın ortasında vatandaşlarımızın konutlarında herhangi bir kısıntıya gitmemiz elbette düşünülemez. Süreci, ortaya çıktığı ilk andan itibaren Enerji Bakanlığımız yakından ve titizlikle yürütüyor. İran kaynaklı bu sorunu yine sanayicilerimizle el ele vererek inşallah en kısa sürede atlatacağız. Biz bunu daha önce başardık, yine yaparız.”
"O TERMİNALİ DEVREYE ALSAYDIK..."
Bakan Varank, konuyla ilgili sözlerinin devamında, yeni bir yatırımı dile getirdikleri her an karşılarına muhalefetin çıktığını öne sürerek “Hidroelektrik santralleri yapıyoruz, buna ilk karşı çıkan muhalefet oluyor. Nükleer santral diyoruz ‘Hayır yaptırmayız.‘ diyen yine muhalefet oluyor. Rüzgar enerjisi yatırımları yapıyoruz, burada kuşların göç yollarını bahane ederek karşı çıkan ilk muhalefet oluyor. Biz, Saros körfezinde Türkiye’ye FSRU LNG terminali kazandırmak için 2 yıldır mücadele veriyoruz. Biz o terminali devreye alsaydık, belki de bugün İran sorununu hiç yaşamamış olacaktık" dedi.
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