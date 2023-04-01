Muharrem İnce: Erdoğan’ı indirebilecek tek aday benim

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 00:44

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 00:46

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Takipçilerine 'Düşün peşime' diyen İnce, şunları kaydetti:

"Bana, firari FETÖ’cünün iftiralarının doğru olup olmadığını soruyorlar. Bunları soran güya Atatürkçü, demokrat, cumhuriyetçi ve aklı başında arkadaşlar. Fetöcülerin iftirası değil de sizin bu doğru mu diye sormanız yaralıyor beni. Ne zamandan beri bu kumpasçıları adam yerine koymaya başladınız? Açıklama yapana da sormanız lazım (sanmıyorum ama) Erdoğan öyle bir şey söylediyse bile sen onun her söylediğine inanıyorsan niye düşmansın? Erdoğan’ı indirebilecek tek aday benim. Erdoğan’ı 2018’de sarstım. Şimdi indirme zamanı. Düşün peşime!"