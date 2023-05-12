Son Dakika: Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilişkin evraklar YSK'ye teslim edildi

Yayınlanma: 12.05.2023 - 14:33

Güncelleme: 12.05.2023 - 15:31

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce önceki gün partisinin genel merkezi önünde yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini kamuoyuyla paylaşmıştı.

İnce, özel hayatını hedef alan iddiaların ardından partisinin genel merkez binası önünde yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti benim itibarımı koruyamamıştır" diyerek "45 gündür itibar suikasti yapılıyor. Emniyet bulmuyor, savcı görevini yapmıyor. Gazeteci, iftira atılıyor yazmıyor" ifadelerini kullanmıştı.

YSK'YE TESLİM EDİLDİ

Memleket Partisi Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Kayhan Yüreğir bugün Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine ilişkin resmi evrakları YSK'ye teslim etti.

YSK Başkanlığı'na gelerek İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilişkin dilekçeyi verdiklerini bildiren Yüreğir, "Sayın genel başkanımız zaten dün gerekli bütün açıklamaları yaptı. Genel başkanımızın dünkü beyanını şimdi dilekçe halinde Yüksek Seçim Kuruluna sunduk. Bundan sonrası Yüksek Seçim Kurulunun ve seçmenlerimizin takdiri" diye konuştu.