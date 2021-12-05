Muharrem İnce, verilen kararı açıkladı

05 Aralık 2021 Pazar, 07:48

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve PPK Üyeleri hakkında, görevlerini yerine getirmeyerek Türk lirasında değer kaybına uğrattıkları ve milletin fakirleşmesine sebep oldukları için suç duyurusunda bulunmuştu. İnce, suç duyurusunun incelendiğini ve verilen kararı açıkladı.

İŞLEME ALINMAMIŞ

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili gelişmeyi paylaşan İnce, “Merkez Bankası Başkanı ve PPK üyeleri hakkında yaptığımız suç duyurusu ışık hızıyla incelenmiş. Dilekçemizin işleme konmamasına karar verilmiş. Ne dokunulmazlıkları varmış. Sevsinler sizin adaletinizi!”