Muharrem İnce'den kendisini tanımayan gence espirili yanıt: Şarkıcıyım ben
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendisiyle fotoğraf çektiren bir gencin, telefonu indirdikten sonra "Sen kimsin?" diye sorması üzerine "Şarkıcıyım ben, pop söylüyorum" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin esnaf ve halk ziyaretleri programı kapsamında Ağrı’ya gitti.
Esnaf ziyareti gerçekleştirdikten sonra Cumhuriyet Caddesi'nde yurttaşlarla bir araya gelen İnce, gençlerle fotoğraf çekildi. Ancak İnce'nin fotoğraf çekildiği anlarda ilginç bir olay yaşandı.
Kalabalığı görüp gelen ve Muharrem İnce ile fotoğraf çekilen iki genç, İnce'ye "Siz kimsiniz?" diye sordu.
Şaşkınlığını gizleyemeyen İnce, "Şarkıcıyım, pop söylüyorum" şeklinde yanıt verdi.
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