Mühendis temel ihtiyacını karşılayamıyor
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şubesi, kentte yaşayan mühendislerin sorunlarını tespit etmek, çözüm üretmek ve bu konuda yapılması gereken çalışmaları belirlemek amacıyla yaptığı “İstanbul’da Yaşayan Mühendisler Araştırması-2024”ün sonuç raporunu yayımladı.
İstanbul genelinde bin 121 aktif çalışan, 405 emekli, 95 iş arayan mühendis ve 89 mühendislik öğrencisi olmak üzere toplam 1710 kişinin katılımıyla gerçekleştirildiği rapora göre, mühendislerin yüzde 88.7’si mevcut ülke ekonomisini kötü bulduğunu söyledi. Buna göre mühendislerin yüzde 26.1’i barınma, beslenme, sağlık gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta dahi zorlandıklarını ifade etti. Mühendislere göre ülkedeki en önemli sorunların başında adalet ve hukuk gelirken bunu eğitim ve ekonomik sorunların takip etti.
DEPREM HAZIRLIĞI YOK
Raporda, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yapılan araştırmaya göre doğal afetler yüzde 61.7 ile en önemli sorunlardan biri olarak gösterilen bu yıl ki araştırmada bu oranın yüzde 54.4’e düştüğü aktarıldı. Mühendislerin yüzde 96.9’u doğal afet politikasını yeterli bulmadığını yüzde 40.2’si ise buna rağmen olası İstanbul depremi için hazırlık yapmadığını belirtti.
BARINMA EN ÜST SIRADA
Ekonomik durumun genç mühendislerin ülkeden uzaklaşmasına neden olduğunu belirten araştırmaya göre, İstanbul’dan ayrılıp farklı bir şehre veya farklı bir ülkeye taşınmak isteyenlerin oranı yüzde 55 iken 18-31 yaş arası katılımcılarda bu oran yüzde 67.94. Katılımcıların yüzde 82.2’si ekonomik durumdan kaynaklı olarak ülke değiştirmek istediklerini belirtti. Barınma sorunu nedeniyle şehri terk etmek isteyenlerin oranı yüzde 30’a yaklaşarak ilk sırada yer aldı. Emekli mühendislerin sadece yüzde 3.7’si emekli maaşı ile geçinebildiğini belirtirken, yüzde 79,8’i emekli olduktan sonra da çalışma hayatına devam ettiği söyledi.
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