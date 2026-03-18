Muhittin Böcek'de aralarında... Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik davada ara karar

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla açılan ve 41 sanığın yargılandığı davanın duruşması bugün görüldü. Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Muhittin Böcek dahil sanıkların savunmaları tamamlandı. Savcı ara mütalaasını açıkladı. Savcı, ara mütalaasında Böcek ile diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Şube Müdür Vekili Tuncay Kaya ise ikinci gün oturumunda soruşturmanın seyrine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'MECBUREN İTİRAFÇI OLMAYI KABUL ETTİM'

Kaya, “Bana yöneltilen suçları kabul etmek zorunda kaldım. İtirafçı olmam için haber gönderildi. Mecburen iş insanı üç kişinin daha ismini vererek para aldığımı iddia ettim. Ben o üç kişiden özür dilerim, haklarını helal etsinler” dedi. Savcı, Kaya hakkında “yalan beyan” nedeniyle işlem yapılmasını isterken, avukatlar bu talebe itiraz etti. Tutuksuz yargılanan kuyumcu ve döviz bürosu sahibi ile yöneticisi sanıklar da yüksek tutarlı işlemleri MASAK’a bildirdiklerini anlattı. Sanıklar, işlemlerde Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’in adının geçmesi nedeniyle güven duygusuyla hareket ettiklerini ancak buna rağmen MASAK’a bildirimde bulunduklarını belirtti. Sanıklar ayrıca, Gökhan Böcek’in eski eşi Zeynep Kerimoğlu’na 70 milyon liralık işlem yapıldığını öne sürdü.

“‘BİLMİYORUM’ DEDİM, ‘BİLİYORUM’ YAZILMIŞ”

Mahkemede savunma yapan Serkan Çavdar da iddianamede yer alan bir ifadeye dikkat çekti. Çavdar, “İddianamede ‘paranın kara para olduğunu biliyorum’ şeklinde bir ifade yer alıyor. Bu ifade sehven yazılmıştır. Ben böyle bir şey söylemedim. İfademde ‘bilmiyorum’ dememe rağmen tutanağa ‘biliyorum’ yazılmış” diye konuştu.

ÜMİT UYSAL’IN DURUŞMAYA ÇAĞRILMASI İSTENDİ

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın üçüncü gününde Muhittin Böcek dahil 41 sanığın savunmaları tamamlandı. Savcı, ara mütalaasında tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi. Savcı ayrıca, hakkında yakalama kararı bulunan iki kişinin yakalanması için yazı yazılmasını talep etti. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın da davet edilerek duruşmaya çağrılması istendi.

BÖCEK: “TAHLİYE OLMAK İSTİYORUM”

Muhittin Böcek savunmasında, “Öncelikle 9 aya yakındır cezaevindeyim. Şu anda 22 ilaç kullanıyorum. 10 defa hastaneye kaldırıldım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben suç işlemedim. Benim tek suçum 6 dönem belediye başkanı olmamdır. Bunun dışında bir suçum yok. Hayırseverlikte ön sıradayım. Ben bir an önce tedavi olmak istiyorum. Belediyemizi bir zarara uğratmadım. Bir an önce tahliyemi istiyorum” ifadelerini kullandı. Böcek’in avukatı Hüseyin Kaya da savcının mütalaasına itiraz ederek tahliye talebinde bulundu. Ara karar için mahkeme, saat 17.00'ye kadar ara verdi.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Ara kararını açıklamak üzere duruşmaya saat 17.00’ye kadar ara veren mahkeme heyeti, salona yeniden girilmesinin ardından kararını duyurdu. Heyet, savcının mütalaasında Tuncay Kaya hakkında talep edilen suç duyurusu istemini reddetti. Serkan Temuçin hakkında istenen yurt dışına çıkış yasağı talebi de kabul edilmedi. Mehmet Okan Kaya, İlker Arslan ve Fazlı Ateş, yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Mahkeme, Muhittin Böcek ile Mustafa Gökhan Böcek’in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Ayrıca Muhittin Böcek’in son bir yıla ait sağlık raporlarının temin edilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü’ne yazı yazılmasına hükmedildi. Duruşma 4 Mayıs saat 09.30’a ertelendi.