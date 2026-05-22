Muhittin Böcek’e bir dosyadan ev hapsi: Tutukluluğu sürecek

22.05.2026 23:01:00
Güncellenme:
DHA
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik ‘rüşvet’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, ASAT ile iştirak şirketi ALDAŞ’ta kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada tutuklandı. Muhittin Böcek hakkında bu dosyada verilen tutuklama kararı ev hapsine çevrildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Muhittin Böcek, 5 Temmuz tarihinde gözaltında alındı. Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanıp, görevinden uzaklaştırıldı.

Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye iştiraki ANSET’e yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap', Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Müdürlüğü ile iştirak şirketi Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Ticaret A.Ş. (ALDAŞ) üzerinden toplam 399 milyon 507 bin liralık kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla tutuklandı.

EV HAPSİNE ÇEVRİLDİ

Muhittin Böcek’in avukatları tutuklama kararının kaldırılmasına yönelik başvuruda bulundu. Durumu değerlendiren mahkeme heyeti tutukluluk halinin ev hapsine çevrilmesine karar verdi.

Muhittin Böcek’in belediyeye bağlı iştirak şirketlerden yargılandığı dosyalarda ise tutukluluğu devam ediyor.

Son dakika... Gökhan Böcek’in ifadesinin ardından gözaltına alınmıştı: Emre Caner hakkında 'ev hapsi' talebi Son dakika haberi... Gökhan Böcek’in ifadesinin ardından pazar günü Ankara’da gözaltına alınan Emre Caner “ev hapsi” şeklinde adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
CHP'den çok çarpıcı paylaşım: Zuhal Böcek'in ek ifadesine Adalet Bakanlığı müdahalesi mi? CHP, Muhittin Böcek'in gelini tutuklu Zuhal Böcek'in savcılıkta verdiği ek ifadenin bir bölümünün Adalet Bakanlığı Basın Müşaviri tarafından değiştirilerek basına servis edildiğini iddia etti.
Son dakika... CHP lideri Özgür Özel'den Muhittin Böcek ve Burcu Köksal açıklaması Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, AKP’ye geçmesi kesinleşen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile etkin pişmanlık başvurusunda bulunan Muhittin Böcek ile sert açıklamalarda bulundu.