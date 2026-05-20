Son dakika... Gökhan Böcek’in ifadesinin ardından gözaltına alınmıştı: Emre Caner hakkında 'ev hapsi' talebi

Görevden uzaklaştırılan tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in ifadesinin ardından Emre Caner, pazar günü Ankara’da gözaltına alınmıştı.

Caner, bugün “ev hapsi” şeklinde adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında iddialarda bulunmuştu. Gökhan Böcek, savcılığa verdiği ifadede, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatıyla Ağbaba tarafından arandığını ve babası Muhittin Böcek’in yeniden aday gösterilmesi için 1 milyon euro talep edildiğini iddia etmişti.

Böcek, söz konusu parayı bir aracı üzerinden teslim ettiğini öne sürmüştü. İfadesinde daha önce tarif ettiği kişinin Emre Caner olduğunu belirten Gökhan Böcek, “Avukatımın telefonu üzerinden bana gösterilen ‘Emre Caner’ isimli X hesabındaki profil fotoğrafında bulunan kişinin, savunmalarımda sözünü ettiğim ve Veli Ağbaba’ya iletilmek üzere 1 milyon euroyu elden teslim ettiğim şahıs olduğunu öğrendim” demişti.

İddiaların ardından Emre Caner, Ankara’da gözaltına alınmıştı.