Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... Gökhan Böcek’in ifadesinin ardından gözaltına alınmıştı: Emre Caner hakkında 'ev hapsi' talebi

Son dakika... Gökhan Böcek’in ifadesinin ardından gözaltına alınmıştı: Emre Caner hakkında 'ev hapsi' talebi

20.05.2026 15:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika... Gökhan Böcek’in ifadesinin ardından gözaltına alınmıştı: Emre Caner hakkında 'ev hapsi' talebi

Son dakika haberi... Gökhan Böcek’in ifadesinin ardından pazar günü Ankara’da gözaltına alınan Emre Caner “ev hapsi” şeklinde adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Görevden uzaklaştırılan tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in ifadesinin ardından Emre Caner, pazar günü Ankara’da gözaltına alınmıştı.

Caner, bugün “ev hapsi” şeklinde adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında iddialarda bulunmuştu. Gökhan Böcek, savcılığa verdiği ifadede, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatıyla Ağbaba tarafından arandığını ve babası Muhittin Böcek’in yeniden aday gösterilmesi için 1 milyon euro talep edildiğini iddia etmişti.

Böcek, söz konusu parayı bir aracı üzerinden teslim ettiğini öne sürmüştü. İfadesinde daha önce tarif ettiği kişinin Emre Caner olduğunu belirten Gökhan Böcek, “Avukatımın telefonu üzerinden bana gösterilen ‘Emre Caner’ isimli X hesabındaki profil fotoğrafında bulunan kişinin, savunmalarımda sözünü ettiğim ve Veli Ağbaba’ya iletilmek üzere 1 milyon euroyu elden teslim ettiğim şahıs olduğunu öğrendim” demişti.

İddiaların ardından Emre Caner, Ankara’da gözaltına alınmıştı.

İlgili Konular: #gözaltı #Muhittin Böcek #Gökhan Böcek

İlgili Haberler

Muhittin Böcek'in etkin pişmanlıktan yararlandığı iddiası: 'İfadesi 8,5 saat sürdü'
Muhittin Böcek'in etkin pişmanlıktan yararlandığı iddiası: 'İfadesi 8,5 saat sürdü' Etkin pişmanlık yasasından faydalandığı ileri sürülen tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alındı.
Etkin pişmanlıkçı Gökhan Böcek ve Muhittin Böcek'in ifadeleri ortaya çıktı
Etkin pişmanlıkçı Gökhan Böcek ve Muhittin Böcek'in ifadeleri ortaya çıktı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanıp, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek, etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için savcılığa başvuru yaptı. Gökhan Böcek ifadesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba'nın kendisini aradığını, babasının yeniden aday gösterilmesi için 1 milyon euro istediğini öne sürüp, babasının da 'Gereğini yap' dediğini iddia etti.
CHP'den çok çarpıcı paylaşım: Zuhal Böcek'in ek ifadesine Adalet Bakanlığı müdahalesi mi?
CHP'den çok çarpıcı paylaşım: Zuhal Böcek'in ek ifadesine Adalet Bakanlığı müdahalesi mi? CHP, Muhittin Böcek'in gelini tutuklu Zuhal Böcek'in savcılıkta verdiği ek ifadenin bir bölümünün Adalet Bakanlığı Basın Müşaviri tarafından değiştirilerek basına servis edildiğini iddia etti.