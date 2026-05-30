Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı.

Gazeteci Ali Taş'ın aktardığına göre, 5 Temmuz 2025'ten bu yana cezaevinde bulunan Muhittin Böcek, cumartesi akşam saatlerinde yaşadığı çok şiddetli öksürük nöbeti nedeniyle yarıda bıraktığı avukat görüşmesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

'COVID döneminde yaşadığım semptomları yaşıyorum' dediği belirtilen Muhittin Böcek'in geçen hafta içerisinde akciğerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle cezaevinde çok ciddi öksürük krizleri geçirdiği belirtilmişti.