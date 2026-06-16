Muhittin Böcek’in şoförleri 3 ay sonra tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “sadece şoför değiller” diyerek tutuklama kararı verdiği Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in şoförleri Aydın Günaydın ve Özer Uygun, yaklaşık üç aylık tutukluluklarının ardından tahliye edildi.

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in şoförleri Aydın Günaydın ve Özer Uygun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 25 Mart’ta Antalya’da gözaltına alınmıştı.

Geceyi Vatan Emniyet’te geçiren iki isim, ifadeleri alınmadan ve avukatlarına haber verilmeden Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmiş, ifadeleri Başsavcı Vekili tarafından alınmıştı.

İki şoför, savcılıktaki işlemlerinin ardından “rüşvet” iddiasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, 26 Mart’ta tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.

Yaklaşık üç aydır tutuklu bulunan Aydın Günaydın ve Özer Uygun, bu akşam saatlerinde tahliye edildi.

HAKLARINDAKİ İDDİA NEYDİ?

Savcılığın sevk yazısında, Günaydın ve Uygun’un 15 Ocak 2024’te Böcek ile birlikte Manisa’ya gittikleri belirtilmişti. Dosyaya göre Böcek, burada geçen haziran ayında yaşamını yitiren dönemin CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ferdi Zeyrek ile yaklaşık üç saat görüşmüştü. Görüşme öncesinde Manisa girişindeki bir akaryakıt istasyonunda durulduğu, şoförlerin dışarıda beklediği, Böcek’in ise yaklaşık 15 dakika istasyonda kaldığı kaydedilmişti.

Şoförler ifadelerinde, belediye başkanının yanında görevleri gereği bulunduklarını savunmuştu. Ancak savcılık, Günaydın ve Uygun’un Böcek’in en yakınındaki kişiler olduğunu, telefonlarından çıkan fotoğraf ve mesaj içeriklerinin talimatla hareket ettiklerini gösterdiğini öne sürmüştü. İki ismin iletişimlerini gizlemek amacıyla telefonlarını sık sık kapattıklarının tespit edildiği de iddia edilmişti.

Savcılık, Günaydın ve Uygun’un “salt şoförlük görevini icra etmediklerini”, Böcek hakkında yürütülen soruşturmaya konu olduğu belirtilen fiillere iştirak ettiklerini ileri sürerek tutuklanmalarını talep etmişti.