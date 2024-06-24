Muhtar, azasını tabancayla vurarak öldürdü
Ordu'nun Fatsa ilçesinde çıkan tartışmada muhtar, azasını tabancayla vurarak öldürdü.
İlçenin Fatih Mahallesi'nde karşılaşan Hacıköy Mahallesi Muhtarı M.Ö. ile azası Ö.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ö, tabancayla Ö.A'ya ateş etti.
Ö.A. olay yerinde hayatını kaybetti, M.Ö. ise polis ekiplerine teslim oldu.
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