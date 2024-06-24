Muhtar, azasını tabancayla vurarak öldürdü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde çıkan tartışmada muhtar, azasını tabancayla vurarak öldürdü.

AA
Yayınlanma: 24.06.2024 - 15:27
Muhtar, azasını tabancayla vurarak öldürdü
Abone Ol google-news

İlçenin Fatih Mahallesi'nde karşılaşan Hacıköy Mahallesi Muhtarı M.Ö. ile azası Ö.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ö, tabancayla Ö.A'ya ateş etti.

Ö.A. olay yerinde hayatını kaybetti, M.Ö. ise polis ekiplerine teslim oldu.


Ordu haberleri muhtar haberleri tabanca haberleri

İlgili Haberler

Eskişehir'de erkek vahşeti: Eşini ve üvey kızını tabancayla öldürüp, intihar etti

Eskişehir'de erkek vahşeti: Eşini ve üvey kızını tabancayla öldürüp, intihar etti
Tabanca?

Tabanca?
Siyasette tabancaya karşıyım!

Siyasette tabancaya karşıyım!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler