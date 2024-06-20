20 Haziran 2024 Perşembe

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş cinayetinden sonra, kendisine iktidarın küçük ortağı tarafından yapılan saldırılara bir karşılık olarak şöyle demişti:

“İzzet Ulvi Yönter ile Semih Yalçın (MHP genel başkan yardımcıları) arasında bir fark yok.

Normalleşmeden en çok onlar korkuyor.

Çünkü normalleşen Türkiye’de, kimse başkentin göbeğinde bir Ülkü Ocakları eski başkanının cenazesini sahipsiz bırakmaz.”

Bunun üzerine, Türkiye’nin zaten ağır aksak yürütülmeye çalışılan “Yarı Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti” rejimini, “Yarı Faşist Dinci NeoPatrimonyal Sultanist” bir yapıya dönüştüren askeri darbeleri tetikleyen, ülkenin siyasal tarihini kana bulayan, “siyasal cinayetler dönemlerini” anımsatan bir olay yaşandı:

CHP lideri Özgür Özel’in açıklamalarında hedef aldığı MHP Genel Başkan Yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ile Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye 18 Haziran 2024 günü bir tabanca hediye ettiler.

Ama olay, orada bitmedi:

MHP gibi neredeyse askeri disipline sahip olan bir partide, birbirinden habersiz olmaları olanaksız olan yöneticilerden bir başkası, MHP’nin Merkez Yönetim Kurulu üyesi İzzet Gören, bu tabancanın verildiği anın fotoğraflarını, eski adı Twitter olan X platformundaki sosyal medya hesabından paylaştı:

Ama olay, orada da kalmadı:

İzzet Gören, X paylaşımına, şu sözleri söylediği bir de ileti eklemişti:

“Yiğidin bir bakışı korkağın pusatından daha keskindir.”

(Pusat silah demek)

Üstelik Gören, aynı olaydan bir fotoğraf daha paylaştı ve şu iletiyi yazdı:

“Önemli olan koltuklardan güç ve şeref almak değildir, asıl önemli olan koltuklara güç ve şeref katabilmektir!”

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Medya bu fotoğrafları ve iletileri şu başlıklarla verdi:

“Devlet Bahçeli’ye dikkat çeken hediye!”

“İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın’dan silahlı poz!”

“MHP’li genel başkan yardımcıları Bahçeli’ye silah hediye etti.”

“Özel’in yumuşama mesajının ardından MHP’li Gören’den Bahçeli’ye silah hediyesi.”

“Özgür Özel’in işaret ettiği MHP’li iki isimden ‘silahlı’ mesaj”

“MHP’li Gören paylaştı: MHP’li vekillerden Bahçeli’ye silah.”

“MHP MYK üyesi İzzet Gören’den çok konuşulacak ‘silahlı’ paylaşım!”

Anlaşılan iktidar elindeki polis, jandarma, ordu ve hatta yargı gücü ile bile yetinmiyor...

Tabanca da istiyor:

Bitmez tükenmez bir “han-ı yağma iştihası!”

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Bu arada, “Tabanca” deyince aklıma geldi:

Sinan Ateş’i öldüren tabanca bulundu mu acaba?

Ya Bedrettin Cömert’i öldüren tabanca?