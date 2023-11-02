‘Muhtar çocuğu istismar etti’ iddiası: Bakanlıktan açıklama!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Aşiret lideri 2 yıl boyunca bir kız çocuğunu istismar etti" haberlerine konu olan çocuk Z.K'nin, acil koruma kararı alınmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince Çocuk Destek Merkezine yerleştirildiğini bildirdi.

AA
Yayınlanma: 02.11.2023 - 22:48
‘Muhtar çocuğu istismar etti’ iddiası: Bakanlıktan açıklama!
Abone Ol google-news

Bakanlıktan, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin yapılan açıklamada, "Haberlere konu olan çocuk Z.K, acil koruma kararı alınmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ekiplerince Çocuk Destek Merkezine yerleştirilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Olay hakkında Bakanlık tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Davaya müdahillik için dilekçe verilmiştir. İddialara ilişkin Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma devam etmektedir. Bakanlık olarak hukuki süreci yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.”

NE OLMUŞTU?

Şanlıurfa’da, muhtarlık yaptığı belirtilen 70 yaşındaki Nihat Y., maddi yoksunluk çeken bir ailenin 14 yaşındaki çocuğunu defalarca istismar ettiği iddiasıyla yargılanıyor. Mahkemede ‘erkekliğim bitti’ savunması yapan muhtarın tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti. 


aile ve sosyal hizmetler bakanlığı muhtar Çocuk cinsel istismar çocuğa cinsel istismar

İlgili Haberler

3 yaşındaki çocuğa istismar ve işkence davası: ‘Çocuğu alırlar diye şikayetçi olmadı’

3 yaşındaki çocuğa istismar ve işkence davası: ‘Çocuğu alırlar diye şikayetçi olmadı’
‘Muhtar 14 yaşındaki çocuğu defalarca istismar etti’ iddiası: Serbest bırakıldı!

‘Muhtar 14 yaşındaki çocuğu defalarca istismar etti’ iddiası: Serbest bırakıldı!
4 çocuğa cinsel istismarda bulunan rahip tutuklandı

4 çocuğa cinsel istismarda bulunan rahip tutuklandı

En Çok Okunan Haberler