Muhtar ile eski kayınpederinin tartışması kanlı bitti: 3 kişi yaralandı!

Yayınlanma: 21.12.2023 - 08:28

Güncelleme: 21.12.2023 - 08:28

Karaman'da Yunus Emre Mahallesi 2271 Sokak'ta saat 22.30 sıralarında çıkan tartışma kanlı bitti.

Edinilen bilgiye göre; Durmuş Ali Demir (43), eski kayınpederi Hasan Ali Ersoy (65) ile telefonla belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından buluşan ikili arasında bıçaklı kavga çıktı.

İKİ YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ VAR!

Kavgada Durmuş Ali Demir, Hasan Ali Ersoy ile o sırada yanlarında bulunan Yunus Duranel (36) vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla araçlarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

İhbar üzerine hastane ile olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan Demir ile Duranel'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.