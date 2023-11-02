Komşuların 'tadilat' kavgası kanlı bitti: 1'i çocuk, 3 yaralı

Yayınlanma: 02.11.2023 - 15:40

Güncelleme: 02.11.2023 - 16:11

Olay, saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesi Ulus Mahallesi 2102 Sokak’ta meydana geldi. Yılmaz S., yan apartmanın ikinci katında tadilat yapan Ahmet A. ile gürültü nedeniyle tartışmaya başladı.

Yılmaz S. küfredince aynı sokakta oturan Muhammet F. ile oğlu Ali F. kendisini uyardı. Bunun üzerine taraflar arasında önce tartışma, ardından da arbede yaşandı. Üzerinde taşıdığı tabancanın kabzasıyla Muhammet F.'nin başına vuran Yılmaz S., ardından rastgele ateş etti. Bu sırada okuldan evine dönen Sinem U. sol bacağına, Ali F. de ayak bileğine isabet eden kurşunla yaralandı.

1'İ ÇOCUK 3 YARALI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Sinem U., Ali F. ve Muhammet F. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan Yılmaz S.'yi 250 metre ilerideki işyerinde yakalayarak gözaltına aldı.

Yılmaz S.’nin çöp konteynerine attığını söylediği tabanca ise bulunamadı. Ekipler, Yılmaz S.'yi polis merkezine götürdü. Bu arada Yılmaz S. ile komşuları arasında çıkan tartışma, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde tabanca sesleri sonrası komşuların Yılmaz S.'yi kovaladığı görüldü.