Muhtar tutuklandı yerine memur görevlendirildi

Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Ortaklı köyünde tutuklanan muhtarın yerine bir memur görevlendirildi.

İHA
Yayınlanma: 18.08.2024 - 18:22
Muhtar tutuklandı yerine memur görevlendirildi
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Geçtiğimiz günlerde Ortaklı köyünde iki aile arasında çıkan sözlü tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüşmüştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekipleri sevk edilmişti. Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle taraflar ayrılmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında köy muhtarı Mustafa Yılmaz’ın kavgaya karıştığı öğrenildi.

Gözaltına alınan muhtar Yılmaz’ın tutuklanması üzerine Mazıdağı Kaymakamlığınca memur görevlendirildi.


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