Zonguldak’ta fırtına: Gemi mürettebatından haber alınamıyor, cezaevi boşaltılıyor

Yayınlanma: 19.11.2023 - 16:33

Güncelleme: 19.11.2023 - 16:33

Zonguldak’ta uyarıları yapılan fırtına ve sağanak etkisini gösterdi. Kentte ağaçlar devrilirken, yollarda su birikintileri oluştu. Araçların üstüne, evlerin çatılarından kiremitler ve beton parçaları düştü. Ereğli ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle limanda 5 metreyi bulan dalgalar meydana geldi.

Ereğli ilçesinde de bir ağacın araçların üstüne devrildiği an cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Park halindeki bir araç ise çatıdan düşen parçalar nedeniyle hasar gördü.

GEMİ KARAYA OTURDU

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle sürüklenen yük gemisi, karaya oturdu. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, geminin kaptanı ile iletişim kurdu. Gemide kaç mürettebat olduğu öğrenilemezken, bölgede kurtarma çalışması başlatıldı. Geminin, metrelerce yükselen dalgalar ile sürüklendiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

13 MÜRETTEBAT KURTARILDI

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde karaya oturan Kamerun bandıralı yük gemisi, büyük dalgalar sebebiyle ortadan iki parçalandı. Gemi 2 parça halinde kıyıya vurdu. Gemide bulunan 13 mürettebat AFAD, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri tarafından sağ şekilde gemiden tahliye edildi. Geminin 2 parçası da halatlarla kıyıya bağlandı.

Denizcilik Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"19.11.2023 saat 10.00'da Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne ulaşan tehlike sinyaliyle Kamerun Bayraklı 'PALLADA' gemisinin fırtına sebebiyle hasar aldığı ve Ereğli’de karaya oturduğu anlaşılmıştır. Merkezimiz koordinasyonunda, AFAD ve itfaiye ekiplerince gemide bulunan 13 personelin tamamı tahliye edilmiştir."

YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ

Zonguldak'ta şehir merkezlerinde fırtına ve kuvvetli yağış etkili olurken, yüksek kesimlerde ise kar yağdı. İstanbul yolunda bir anda bastıran kar yağışının ardından sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kara saplanan araçlar yolda kalırken uzun araç kuyrukları oluştu. Ereğli ilçesinde de kuvvetli rüzgarda çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.

EREĞLİ AÇIKLARINDAKİ GEMİ VE 12 KİŞİLİK MÜRETTEBATA ULAŞILAMIYOR

Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde şiddetli fırtına nedeniyle liman açığında bekleyen 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinden haber alınamıyor. Türk bandıralı olduğu öğrenilen geminin Rusya'dan geldiği ve 12 mürettebatı olduğu öğrenildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle gemi ile irtibat kurulamazken, 12 kişinin durumu hakkında bir bilgiye ulaşılamadı.

ZONGULDAK’TA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Zonguldak’ta fırtına ve sağanak etkili olurken, valilikten yapılan açıklamada 20 Kasım’da olumsuz hava sebebiyle okulların tatil edildiği duyuruldu. Ereğli ilçesinde 5 metreyi aşan dalgalar ilçe sahiline vurdu. Sahildeki yürüyüş yoluna kadar deniz taşarken, kafelerin bahçelerine dalgalar geldi. Masa ve sandalyeler ile iş yerlerinde hasar oluştu.

DERE TAŞTI

Öte yandan yağışlar nedeniyle Karga Mahallesi’ndeki Güldere Deresi taştı. İlçenin çeşitli yerlerinde taşan sular su baskınına neden oldu. Polis ekipleri, su altında kalan yollarda sürücülerin geçişine izin vermezken güvenlik önlemi aldı.

CEZAEVİ BOŞALTILIYOR

Zonguldak'taki Karadeniz Ereğli K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle hükümlülerin başka infaz kurumlarına nakledildiğini duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paylaşımında "Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle su seviyesi yükseldiğinden, cezaevinde barındırılan hükümlüleri güvenlik nedeniyle yakın kurumlara naklediyoruz. Düzce T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na nakledilen 39 hükümlünün şu an için bir güvenlik problemi bulunmamaktadır" dedi.