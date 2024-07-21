Muhtarın kalbi maç heyecanına dayanamadı
Mersin’de futbol maçı sonrasında kalp krizi geçiren muhtar hayatını kaybetti.
Olay, Erdemli ilçesine bağlı Kayacı Mahallesi’ndeki Lütfi Elvan Spor Tesisleri’nde yaşandı. 19. Erdemli Kaymakamlık Kupası Mahalleler Arası Futbol Turnuvası’nda Kösereli Spor, Yeniyurt takımı ile karşılaştığı maçı 2-0 kazanarak 3 puan aldı.
Heyecanla maçı takip eden Kösereli Muhtarı Kemal Çevik, hakemin bitiş düdüğü ile oyuncuları tebrik etmek için sahaya girdi. Bu esnada kalp krizi geçiren muhtar, aniden yere yığıldı.
Maçın orta hakemi Dr. Hüseyin Fırat Güngör, yerde yatan Çevik’e hemen müdahale etti. Çevik, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.
Üzücü olay sonrası turnuva maçları ertelendi.
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