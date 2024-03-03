AKP'nin seçim aracı İmamoğlu'na 'yakalandı': 'Sesi kapattı, dayanamadı'

Yayınlanma: 03.03.2024 - 15:58

Güncelleme: 03.03.2024 - 16:02

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ordu Caddesi ve Yakın Çevresi Düzenleme Açılışı’nda yurttaşlarla bir araya geldi.

İmamoğlu'nun konuşması sırasında AKP'nin bir aracının cadde üzerinde seçim şarkısını çalarak ilerlediği görüldü. Tramvay yolundan giden araç İmamoğlu'nun dikkatinden kaçmadı.

Araç, açılış alanının yakınından geçtiği sırada İmamoğlu projeyle ilgili konuşmasına ara verip şu ifadeleri kullandı:

"Aslında şu an buradan geçiyor ama ceza kesmek lazım ona. Burası yasak. İşte böyle kural çiğnemeyi kendilerine marifet görüyorlar. Demişlerdir ki ona 'Sen burdan git çaktırmadan da müziği aç.' Demek ki içindeki şoförün ar duygusu yüksek. Farkında mısınız? Sesi kapattı, dayanamadı. Benim insanım, güzel insan be. Talimatla kötülük yapmaz."