Newcastle United kötü seriye son verdi: 10 kişi kalan Fulham dayanamadı!
Newcastle United, İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında kendi sahasında ağırladığı Fulham'ı 3-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 17. hafta maçında Newcastle United ile Fulham karşı karşıya geldi. St. James' Park'ta oynanan maçı Newcastle United 3-0 kazandı.
Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Lewis Miley, 64. dakikada Miguel Almiron ve 82. dakikada Danlei Burn kaydetti.
FULHAM 10 KİŞİ KALDI
Fulham'da Raul Jimenez, karşılaşmanın 22. dakikasında doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte Newcastle United, iki maç aradan sonra kazanıp 29 puana yükseldi. Fulham, 21 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Newcastle United, Luton Town deplasmanına gidecek. Fulham, sahasında Burnley'i ağırlayacak.
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