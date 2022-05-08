Muhtarın öldüğü 'sürü' kavgası sonrası 4 bin 500 küçükbaş ilçe dışına taşındı

08 Mayıs 2022 Pazar, 16:06

Olay, dün öğle saatlerinde Karakoçan ilçesi, Çanakçı köyünde meydana geldi. 8 çocuk babası, köy muhtarı Fahrettin Yıldırım ile küçükbaş hayvanların ekinlere zarar vermemesi için uyardığı sürü sahipleri arasında tartışma çıktı.

Çıkan kavgada Yıldırım tabancayla vurularak yaralandı. Kanlar içerisinde yere yığılan Yıldırım'ın yardımına koşan Ekrem İnce (30) ile akrabası Mehmet Barış Yıldırım (40) da vuruldu.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yıldırım, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tunceli'den kalkan askeri helikopterle, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yıldırım, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olay ile ilgili 9 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin üzerinde 2 tabanca ile 2 ruhsatlı tüfek ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Jandarmanın nöbet tuttuğu bölgede ise husumetin büyümemesi için göçerlerin 4 bin 500 küçükbaş hayvanı, kamyonlara yüklenerek ilçe dışına taşındı. Bu arada Fahrettin Yıldırım'ın cenazesi köyünde defnedilirken, 2 yaralının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.