Muhtarlardan imaj çalışması... Göbekler eriyor

Yayınlanma: 01.12.2024 - 10:19

Güncelleme: 01.12.2024 - 10:19

Düzce’de muhtarlar, Düzce Sosyal Yaşam Merkezi’nde bulunan halka açık ve ücretsiz spor salonunda spor yapmaya başladı. Haftada iki gün profesyonel eğitmenlerle çalışan 20 muhtar, hem sağlıklı bir yaşam sürmek hem de muhtarlıkla ilgili oluşmuş “yaşlı ve göbekli” algısını değiştirmek istiyor.

Demetevler Mahallesi Muhtarı Bülent Bakkaloğlu, sporun hem bireysel hem de toplumsal etkisine dikkat çekerek, “Muhtarlarda bir imaj var; ‘Yaşlı ve göbekli oluyorlar’ diyorlar. Biz bu imajı silmek için spora başladık. Her hafta buradayız” dedi.

Çakırlar Mahallesi Muhtarı Nurettin Yıldırım, sporun önemine vurgu yaparak, “Belirli saatleri spora ayırmak gerekiyor. Beni göbekli bulmazsınız ama yaşlıyım. Bazı muhtar arkadaşlarımız kilolu. Bu imajı silmek için spor önemli” diye konuştu.

Karaca Mahallesi Muhtarı Bahattin Gümüş ise “Bilinçli şekilde hareket etmek bizim için daha faydalı oldu. Belediyemiz bize bu imkanı sağladı, hocalarımız destek oluyor” ifadelerini kullandı.

Sporla birlikte daha aktif bir yaşam sürdüren muhtarlar, vatandaşlara örnek olmayı hedeflerken, bu etkinliğin yaygınlaşmasını da istiyor.