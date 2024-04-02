Muhtarlık kavgası can aldı: 1 ölü, 2 yaralı
Mardin’in Nusaybin ilçesinde muhtarlık kavgasında çıkan silahlı olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Görentepe mahallesinde iki taraf arasında çıkan muhtarlık tartışması, silahlı kavgaya dönüştü. 112 Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Olayda, Ş.A. ve İ.Y. yaralanırken, Hilmi A. Nusaybin Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Cenaze, otopsi işlemleri için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenaze bugün toprağa verilecek.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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