Kars’taki 'muhtarlık' kavgalarında 25 kişi yaralandı!
Kars’ta muhtarlık seçimi dolayısıyla 6 köyde çıkan kavgada 25 kişi yaralandı.
Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Sulakbahçe köyünde muhtarlık seçimi nedeniyle 2 grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın taşlı, sopalı kavgaya dönüşmesiyle 8 kişi yaralanırken, muhtarlık seçimi nedeniyle Koyunyurdu köyünde 3, Kağızman’a bağlı Keşişkıran köyünde 7, Selim Gelinalan köyünde 2, Arpaçay Akçakale köyünde 1, Sarıkamış’a bağlı Benencik köyünde 2, Çolaklı köyünde de 2 kişi olmak üzere 25 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar ilçelerdeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken jandarma ekipleri köylerde güvenlik önlemi aldı.
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