Kars’taki 'muhtarlık' kavgalarında 25 kişi yaralandı!

Kars’ta muhtarlık seçimi dolayısıyla 6 köyde çıkan kavgada 25 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 01.04.2024 - 12:52
Kars’taki 'muhtarlık' kavgalarında 25 kişi yaralandı!
Abone Ol google-news

Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Sulakbahçe köyünde muhtarlık seçimi nedeniyle 2 grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın taşlı, sopalı kavgaya dönüşmesiyle 8 kişi yaralanırken, muhtarlık seçimi nedeniyle Koyunyurdu köyünde 3, Kağızman’a bağlı Keşişkıran köyünde 7, Selim Gelinalan köyünde 2, Arpaçay Akçakale köyünde 1, Sarıkamış’a bağlı Benencik köyünde 2, Çolaklı köyünde de 2 kişi olmak üzere 25 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar ilçelerdeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken jandarma ekipleri köylerde güvenlik önlemi aldı.


Kars haberleri kavga haberleri muhtar haberleri 31 Mart 2024 yerel seçimleri haberleri 31 Mart 2024 haberleri yerel seçimler haberleri yerel seçim haberleri

İlgili Haberler

Erdal Beşikçioğlu'ndan Hakan Peker'e yerel seçimlerdeki ünlü isimler!

Erdal Beşikçioğlu'ndan Hakan Peker'e yerel seçimlerdeki ünlü isimler!
Bakan Şimşek'ten yerel seçim sonrası ilk açıklama

Bakan Şimşek'ten yerel seçim sonrası ilk açıklama
Şamil Tayyar'dan 'yerel seçim' yorumu: 'Bu bir siyasi afettir'

Şamil Tayyar'dan 'yerel seçim' yorumu: 'Bu bir siyasi afettir'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Oy verme işlemi sırasında silahlı, taşlı ve sopalı kavga: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

Oy verme işlemi sırasında silahlı, taşlı ve sopalı kavga: Ölü ve çok sayıda yaralı var!
TİP lideri Erkan Baş’ın Gebze’deki performansı hayal kırıklığı yarattı: Yüzde 20 barajını geçemedi!

TİP lideri Erkan Baş’ın Gebze’deki performansı hayal kırıklığı yarattı: Yüzde 20 barajını geçemedi!
AKP'nin yerel seçim hüsranı: Erdoğan açıklamasını erteledi

AKP'nin yerel seçim hüsranı: Erdoğan açıklamasını erteledi
Seçim kutlaması felaketle sonuçlandı: Tavas’ta CHP binası’nın balkonu çöktü!

Seçim kutlaması felaketle sonuçlandı: Tavas’ta CHP binası’nın balkonu çöktü!
Son Dakika... Sandıklar kapandı: Oy sayım süreci başlıyor!

Son Dakika... Sandıklar kapandı: Oy sayım süreci başlıyor!
Son dakika… Erdoğan’dan seçim sonrası ilk açıklama! ‘Umduğumuzu bulamadık’

Son dakika… Erdoğan’dan seçim sonrası ilk açıklama! ‘Umduğumuzu bulamadık’
Dilek Kaya İmamoğlu: 'Sevgi ve iyilik kazandı'

Dilek Kaya İmamoğlu: 'Sevgi ve iyilik kazandı'
AKP’de alarm zilleri: Şamil Tayyar, seçim sonuçlarını “Bir siyasi afet” olarak değerlendirdi!

AKP’de alarm zilleri: Şamil Tayyar, seçim sonuçlarını “Bir siyasi afet” olarak değerlendirdi!