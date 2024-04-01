Şanlıurfa’da 15 kişinin gözaltına alındığı muhtarlık kavgası kamerada

Yayınlanma: 01.04.2024 - 15:32

Güncelleme: 01.04.2024 - 15:32

Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde muhtarlık seçimlerinin tamamlanmasının ardından, muhtar adayı iki kişinin yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine kalabalıkta bulunan kişiler birbirlerine taş, sopa ve kırdıkları ağaç dalları ile saldırdı.

Polis ekipleri uyarıya rağmen ayrılmayan kalabalığı, havaya uyarı ateşi açarak sonlandırdı. Kavgada hafif yaralanan bazı kişiler hastaneye kaldırılırken, takviye polis ekiplerinin gelişinin ardından 15 kişi gözaltına alındı. Cep telefonu kamerasına da yansıyan kavgaya ilişkin inceleme sürüyor.