Muhtarlık seçimi tekrarlandı: Eşinin yerine aday oldu

Yayınlanma: 02.06.2024 - 14:20

Güncelleme: 02.06.2024 - 14:20

Karabük merkeze bağlı Aydınlıkevler Mahallesi’nde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Fahri Bostancı, 566 oy alarak muhtar seçildi. Diğer adaylar, Bostancı’nın memnu haklarının elinde olmadığını gerekçe göstererek İlçe Seçim Kuruluna itiraz etti.

İlçe Seçim Kurulu tarafından yapılan incelemede, Bostancı’nın 2014 yılında karıştığı bir kavga sebebiyle 2 yıl 6 ay hapis cezası aldığını, 5 yıl suç işlememek şartıyla hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği ve memnu haklarının elinden alındığı ortaya çıktı. 13 Mayıs günü Fahri Bostancı’nın savunması alındı.

Savunmasında, cezasının 12 Ekim 2023’te bittiğini belirten Bostancı, memnu haklarının elinden alındığından haberinin olmadığını ve bu nedenle haklarının iade edilmesi için herhangi bir adli süreç başlatmadığını söyledi. İlçe Seçim Kurulu, seçimin 2 Haziran’da tekrarlanmasına karar vererek Bostancı’nın mazbatasını geri aldı.

YERİNE EŞİ SEÇİME GİRDİ

Bugün tekrarlanan seçimlerde Fahri Bostancı'nın yerine eşi Aysun Bostancı aday olarak seçimlere girdi. Mahalle sakinleri, Aydınlıkevler ilkokulunda saat 08.00'de oy verme işlemine başladı. 2 bin 110 seçmenin 6 sandıkta oy kullanacağı seçimlerde Aysun Bostancı, Ertuğrul Akyol, Tuncay Karatağ, Ramazan Böyükdağdibi muhtar olmak için yarışıyor.

Oy kullanımı ,saat 17.00'da sona erecek.