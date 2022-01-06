Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu’ndan mülakatta elenenlere başvuru çağrısı
Son dakika | CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada kendilerinden hukuksal destek almak isteyen gençleri 'torpileson.com' isimli siteye üye olmaya çağırdı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KPSS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından sözlü mülakat nedeniyle mağduriyet yaşayan gençler için paylaşımda bulundu.
HUKUKSAL DESTEK İÇİN ÇAĞRI
Kılıçdaroğlu, KPSS'de yüksek puan alıp, sözlü mülakatta elenen gençleri hukuksal destek almaları için ‘torpileson.com' isimli siteye üye olmaya çağırdı.
Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
- Bu torpil işinin peşini bırakmayacağımı söylemiştim. KPSS'de yüksek puan alıp, sözlüde elenen gençlerimizi, bizden hukuksal destek almak üzere, bu siteye başvurmaya davet ediyorum.
Bu torpil işinin peşini bırakmayacağımı söylemiştim. KPSS’de yüksek puan alıp, sözlüde elenen gençlerimizi, bizden hukuksal destek almak üzere, bu siteye başvurmaya davet ediyorum: https://t.co/GOP0myaCtH— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 6, 2022
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