Mülakat mağduru öğretmenlerin hak arayışı sürüyor: 'Bakan inadı bırakmalı'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bir araya gelen öğretmenler, "Biz bu ülkenin evladı değil miyiz?" diye sordu.

Cumhuriyet'e konuşan Mülakat Mağduru Öğretmenler Platformu üyesi Mert Kılıç ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, mülakat mağduru öğretmenlerin içinde bulunduğu çıkmazı anlattı.

Mülakat Mağduru Öğretmenler Platformu adına konuşan ve kendisi de mülakat mağduru öğretmenlerden biri olan Kılıç, “Ben de mülakat mağduru bir tarih öğretmeniyim. Şu anda işsizim. 2020 yılından beri atanmaya çalışıyorum. 619 tarih öğretmeni alımı yapılırken, ben 459'uncu sıradaydım. Mülakatla hakkımı gasp ederek beni 223 sıra geri attılar. Şu anki mülakat mağduru öğretmenler, 8 bin TL gibi komik maaşlarla özel okullara çağırılıyor. Ya garsonluk yapıyor ya da marketlerde kasiyerlik yapıyorlar. Bunu da kendilerine yediremiyorlar. Çevresine de açıklayamıyor, içine kapanıyor ve psikolojik olarak çöküyorlar” dedi

'AKP VE MHP'LİLER DE KABUL EDİYOR'

Cumhuriyet’e konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ise öğretmenlerin aylardır haklarını aradığını belirterek "Neden? Çünkü mülakatları kaldıracağız diye seçim vaadi verenler, seçim sonrası sözlerinden vazgeçip, 'mülakat gibi mülakat' yapacağız dediler. Mülakatın nesnel bir ölçme aracı olmadığını, farklı şehirlerde farklı komisyonlarda yapılacak mülakatın eşit ve doğru bir değerlendirme yaratmayacağını dile getirdik. Maalesef mülakat yapıldı ve tam da dediğimiz gibi bir adaletsizliğe neden oldu. Öğretmenlerimiz mağdur oldular” dedi.

AKP ve MHP milletvekilleri dahil herkesin yaşanan haksızlığı kabul ettiğini ve öğretmenleri haklı bulduğunu belirten Özçağdaş, “Ancak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mülakat haksızlığını kişiselleştirmiş halde. Bakanın inadını bırakıp, öğretmenlerimizin hakkını vermesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı. Öğretmenlerin sorunlarının çözümün basit olduğunu ifade eden Özçağdaş “Öğretmen açığı ortadayken, hali hazırda 100 bine yakın ücretli öğretmen varken, tek bir yasa ile mülakat mağduru öğretmenlerimizi çocuklarıyla buluşturabiliriz. Zaten ihtiyaç var, onları atayarak hem bu haksızlığı ortadan kaldırabilir hem de çocuklarımızı öğretmenleriyle buluşturabiliriz” diyerek sözlerini noktaladı.